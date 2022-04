Si l'envie vous prend de vous laisser pousser la barbe, voici quelques astuces pour en prendre soin. Car on n'y pense pas forcément, mais la barbe mérite que l'on s'en occupe avec une attention toute particulière.

Comme toutes les zones pilleuses du corps, la barbe retient l'humidité et favorise donc le développement des bactéries. Il est donc essentiel de bien la laver, finalement comme le reste du corps. Vous pouvez la laver avec un shampoing classique ou un shampoing spécial barbe.



Comme le shampoing adapté à notre type de cheveux, le shampoing spécial barbe permet de bien la nourrir tout en respectant cette zone cutanée sensible. Certains existent même avec des odeurs, disons viriles. Pensez aussi à exfolier cette zone pour éliminer les peaux mortes, qui donnent un aspect de pellicules.

Hydrater sa peau avec des huiles nourrissantes

Il convient aussi de bien hydrater la peau sous la barbe car cette dernière est particulièrement sollicitée. Pour éviter les tiraillements cutanés, pensez à vous hydrater la peau avec un soin adapté. Et l'idéal quand on porte la barbe, ce sont les huiles nourrissantes. Une petite dose chaque matin et adieu les poils drus secs. Vous avez le choix entre l'huile de jojoba, de ricin, d'abricot ou encore de véritables soins cosmétiques pour homme. Promis Messieurs, ça ne vous prendra pas trop de temps dans la salle de bain et votre peau vous remerciera.

Par ailleurs, si vous trouvez que votre barbe n'est pas assez dense par endroit, certaines astuces permettent de stimuler la pousse. Par exemple, passer la brosse ou le peigne régulièrement afin de masser la base du follicule pileux. Cela va stimuler la pousse du poil. Et pour l'entretien avec une pousse harmonieuse, rendez-vous chez le barbier.

Attention à la folliculite

Si vous ne prenez pas soin de votre barbe, vous vous exposez à un certain nombre de soucis. Comme je vous le disais précédemment, les zones pileuses gardent l'humidité ce qui est particulièrement propice au développement bactérien. La barbe se situe aussi très proche du nez, où se loge une bactérie le Staphylocoque.

Ces deux facteurs favorisent les infections au niveau de la barbe : la plus fréquente s'appelle une folliculite ou sycosis. Il s'agit d'une infection de la base du poil par le Staphylocoque, cela engendre des petites pustules rouges et blanches centrées autour du poil. Cette infection est favorisée par le rasage qui irrite la peau. Par ailleurs, des infections mycosiques peuvent survenir mais elles sont plus fréquentes chez les éleveurs de bétail qui sont porteurs de ces champignons.

Si vous êtes un jour confronté à ces problèmes, n'hésitez pas à consulter un médecin, voire un dermatologue, car puisqu'il s'agit d'infections, un traitement adapté au germe est indispensable. En premier lieu il faut retirer le poil du follicule infecté, une petite épilation sera alors nécessaire. Ensuite, vous pourrez utiliser une crème antibactérienne ou antifongique. Parfois, un traitement oral par des comprimés pourra être nécessaire si l'infection persiste.