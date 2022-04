Quand on recommande de l’activité physique, on parle souvent de la marche, du jogging, de la natation ou encore du vélo, mais rarement de la danse. Pourtant, c’est une activité très complète qui peut avoir les mêmes effets qu’un sport d’endurance. Cela permet de muscler le cœur, d'augmenter les capacités respiratoires et de tonifier les muscles sans agresser les articulations.

De plus, la danse est une discipline très équilibrée, aucune partie du corps n'est laissée de côté. Cet équilibre aide notamment à une meilleure régulation de son alimentation.

Mais la danse permet aussi de gagner en souplesse en équilibre et en coordination. C’est une activité qui permet d’entretenir sa condition physique et de dépenser de l’énergie de façon ludique.

C'est par ailleurs un sport qui prône l'inclusivité et qui peut être débuté à tout âge. La danse peut se pratiquer en solo, en couple ou en groupe et permet à tout le monde, quel que soit son niveau, de trouver sa place dans la discipline.

Des bienfaits mentaux indéniables

Le cerveau n’est jamais aussi performant que lorsque le corps est en mouvement. Quand on danse, il est stimulé pour retenir les pas et respecter le rythme. Tout cette mécanique demande de l’attention, de la concentration et de la mémoire. Dans son livre, « Faites danser votre cerveau ! » paru aux éditions Odile Jacob, Lucy Vincent, neurobiologiste, cite ainsi une étude montrant que la danse est plus efficace que des exercices plus classiques d’endurance, comme la marche nordique, afin de lutter contre le déclin cognitif et physique.

La danse peut aussi devenir un vrai facteur de bonheur en améliorant l'humeur. Selon la neurobiologiste, Lucy Vincent, le fait de se concentrer sur son corps, d’apprendre à faire quelque chose de nouveau, de bouger en rythme sur une musique ou de façon synchrone avec d’autres personnes, renforce l’appartenance au groupe. Cela est donc très satisfaisant pour le cerveau. Une meilleure maîtrise de son corps permet aussi de gagner en confiance en soi.