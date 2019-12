Sans gluten : la recette facile des cookies chocolat-orange pour Noël

publié le 13/12/2019 à 16:18

Ces cookies chocolat-orange sont très simples à réaliser. Ils sont roulés dans le sucre glace et gonflent à la cuisson, laissant apparaître alors la pâte. La coque du biscuit est croustillante et le cœur est tendre et fondant comme une truffe au chocolat. Pour Noël, ils sont parfumés au chocolat noir, avec de petits morceaux d’oranges confites à l’intérieur. Ces délicats cookies sont superbes sur une table de fêtes ou à offrir.

Le chocolat noir, saveur et ingrédient principal de cette recette, est très riche en antioxydants, en magnésium, en phosphore, en fer, en zinc, en potassium et en flavonoïdes aux effets cardio-protecteurs.

Les farines sans gluten utilisées dans cette recette sont neutres. La farine de riz est la plus courante, et la fécule de maïs apporte une texture fondante à la pâte. Ainsi le cœur du biscuit fond dans la bouche comme une truffe au chocolat. Les petits morceaux d’orange confites donnent tout de suite le parfum de Noël.

Ingrédients :

Pour environ 36 cookies :

- 115 g de chocolat pâtissier en plaque, coupé en petits morceaux

- 40 g de farine de riz

- 30 g de fécule de maïs

- ¼ de cuillère de gomme xanthane

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 1 pincée de sel fin

- 30 g de cacao noir en poudre

- 110 g de sucre de canne complet (Vergoise brune, Rapadura, complet)

- 60 g de beurre, à température ambiante

- 1 œuf

- 30 g de lamelle d’oranges confites, coupé en petits cubes

- 50 g de sucre glace

Note : si la pâte est trop épaisse, ajouter 1 cuillère à soupe de lait (animal ou végétal) ou même d'eau, ou 1 cuillère à soupe d’alcool de Cointreau pour les grands gourmands.

Préparation :

- Dans une casserole, au bain-marie, faire fondre le chocolat noir en morceau. Garder de côté.



- Tamiser ensemble au dessus d’un saladier les ingrédients secs : farine, fécule, gomme xanthane, poudre à lever, sel et cacao noir en poudre. Cette étape est importante car les farine et fécule n’ont pas le même poids que le cacao en poudre. Il est donc important de bien les mélanger ainsi ensemble. C’est le secret de cette recette. Garder de côté.



- Battre au mixeur le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter l’œuf puis verser le chocolat fondu et battre encore pour que tout soit bien incorporé.



- Verser doucement le mélange des ingrédients secs. Ajouter les petits morceaux d’oranges confites. Si vous voulez renforcer le parfum de l’orange, c’est à cette étape qu’il faut ajouter le Cointreau. La pâte sans gluten est alors épaisse, un peu comme de la pâte à truffe.



- Déposer la pâte sur un film fraîcheur, l’emballer et la déposer au congélateur 45 minutes.



- Faire chauffer le four à 175°C et préparer une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson.



- Déposer le sucre glace dans une assiette creuse.



- À l’aide d’une petite cuillère, prélever un peu de pâte et rouler une petite boule entre la paume des mains. Rouler les petites boules dans le sucre glace ; il faut être généreux en sucre, on ne doit plus voir la pâte.



- Déposer les petits biscuits sur la plaque (environ 9 par plaque) et cuire 13 à 15 minutes, pas plus. Pendant la cuisson, les petits cookies se sont étalés, les craquelures apparaissent entre le sucre glace. Il faut les laisser reposer 5 minutes sur le papier cuisson puis les déposer sur une grille pour qu’ils refroidissent.

