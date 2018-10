publié le 10/10/2018 à 09:55

Ils avalent leur petit déjeuner ou leur déjeuner en deux minutes... Qui sont ces Français qui mangent liquide, s'interroge L'Express. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de régimes minceur ou ultra-protéiné dont raffolent les sportifs mais plutôt de formules dans l'air du temps 2018 : sans gluten, sans lactose ou encore vegan.



Le concept est né aux États-Unis et fait un tabac dans la Sillicon Valley où les employés des startups ne jurent que par ça. Sur le papier, ces soupes lyophilisées sont censées couvrir tous les besoins nutritionnels. Les médecins de leur côté ne sont pas vraiment de cet avis. Ils admettent que ces produits contiennent de bonnes choses mais émettent toute fois des réserves sur le manque évident de fibres et, surtout, une teneur bien trop élevée en calories. Plus de 600 calories pour certaines de ces soupes, l'équivalent d'un repas entrée-plat-dessert.

Attention également au risque de prise de poids : la mastication est indispensable pour permettre à notre cerveau d’évaluer le moment de satiété. Or, en consommant ces boissons, aussi équilibrées soient-elles, vous n'avez pas le sentiment d'être progressivement rassasié et de vous sentir bien ballonné. À éviter donc.

Dans les coulisses du remaniement

La matinale du Monde nous emmène en coulisses du remaniement. Le journal détaille les vérifications indispensables avant toute nomination. Aucune obligation à se prêter à l'exercice, c'est le président qui décide. Mais le quotidien explique qu'il a la possibilité d'interroger trois administrations : d'abord, la Haute autorité de la transparence de la vie publique (HTVP). C'est elle qui enquête sur de possibles conflits d’intérêts. Deuxième administration : Bercy, afin de vérifier que le futur ministre potentiel est bien en règle avec le fisc. Et enfin, comme n'importe quel employeur, il peut demander un extrait de casier judiciaire, une procédure assez rapide.



Bercy, de son côté, répond sous la forme d'une attestation écrite, quant à la HTVP, elle rend son verdict par oral. Tout se passe par téléphone entre le secrétariat générale de l'Élysée, qui lui soumet autant de noms qui le souhaite, et le président du gendarme de la transparence.



Cette procédure peut prendre quelques jours mais pas une semaine, d'autant plus que c'est le président qui fixe le tempo. L'argument avancé par Benjamin Grivaux la semaine dernière (nommer un ministre prend du temps) ne tient donc pas complètement, relève Le Monde.