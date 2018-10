publié le 03/10/2018 à 19:01

Et si vous pouviez enfin vivre les aventures d'un étudiant en sorcellerie comme dans les livres de J.K. Rowling ? C'est en tout cas la promesse d'un prochain jeu vidéo dont une première bande-annonce vient d'être dévoilée involontairement sur Internet le 2 octobre 2018.



Les joueurs et les fans de la franchise sont des habitués des jeux vidéo inspirés des films Harry Potter. Néanmoins, les titres publiés jusqu'à présents n'avaient jamais reçu un immense succès critique ou public. Ce temps est peut-être révolu si les studios Warner Bros. Interactive Entertainment ont mis les moyens pour réaliser un jeu exemplaire. Cette bande-annonce, filmée au téléphone portable et dont l'origine est pour l'heure incertaine, est particulièrement prometteuse.

La vidéo, publiée sur le réseau social Reddit, montre un jeu de rôle en monde ouvert où les joueurs pourraient incarner un élève de Poudlard. Le château est reproduit très fidèlement, on peut voir une partie de l'éditeur de personnage pour créer son avatar, des scènes de découvertes, de cours, de combats, des énigmes... Le tout résolu grâce à votre précieuse baguette magique. En l'espace de 24 heures, la vidéo de mauvaise qualité et sans son a été vue près de 4 millions de fois sur la seule plateforme Reddit, provoquant un torrent de bonnes impressions et de théorie.

Un jeu de rôle qui emballe les fans

La mystérieuse source a aussi révélé un document de travail sur le jeu. Celui-ci se passerait au XIXème siècle et votre personnage serait élève en 5ème année à Poudlard. Sa quête ? Retrouver les traces d'une ancienne puissance cachée. Une histoire parfaitement originale et distincte des livres et de la nouvelle saga cinématographique Les Animaux Fantastiques.



Vu la qualité de cette présentation, même mal filmée, ce jeu Harry Potter n'est probablement pas une plaisanterie ou un fantasme de fans. Les studios Warner étaient en effet en pleine construction d'une équipe de concepteurs avec "une forte connaissance de la culture britannique" depuis des mois. De plus, les vidéos pirates ont rapidement été supprimées des plateformes comme YouTube, ce qui laisse présager qu'une entreprise solide surveille attentivement la question pour contrecarrer rapidement cette communication involontaire.



La Warner avait aussi sorti un jeu Harry Potter LEGO sur console et un jeu mobile qui a connu un petit succès. Ce jeu pourrait être le futur gros coup de cette franchise qui ne cesse de se réinventer.