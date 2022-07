Quels sont les véritables boucliers anti-âge ?

Il existe des façons de rester jeune plus longtemps, de vraiment ralentir les effets de l’âge. Notre mode de vie, notre vie sociale, notre façon de nous alimenter, de bouger, tout cela joue sur la manière dont le corps et l’esprit vieillissent.

Notre façon de vieillir dépend de nos gènes pour 20 à 30% seulement, le reste est lié à nos comportements.

On sait tous qu’il ne faut pas fumer, avoir une alimentation saine, viser un poids normal, ne pas être sédentaire…pour vieillir en bonne santé. Mais les dernières découvertes précisent certaines habitudes de vie qui permettent de vieillir moins vite.

La modération calorique, pilier de la longévité

L’alimentation est la plus bénéfique pour rester jeune plus longtemps. Ne pas trop manger. Dans les endroits du monde où il y a le plus de centenaires, les habitants pratiquent la modération calorique. L’un des piliers de la longévité en bonne santé, c’est une alimentation riche en fruits et légumes, pauvre en viande et surtout en produits transformés.

Les produits trop transformés sont à éviter car ils sont souvent gras, trop sucrés et salés et bourrés d’additifs. Mais ils sont également riches en sucres oxydés qui, en quelque sorte caramélisent nos cellules et les font vieillir plus vite. C’est le cas notamment des produits frits ou grillés.



L'activité physique rentre aussi en ligne de compte. Mais pas forcément le sport. L’un des secret pour rester jeune plus longtemps, c’est de bouger toute la journée, d’être actif dans sa maison et son jardin par exemple…Pas besoin d’aller dans une salle de sport.

Pourquoi bouger est si important ? Bien sûr, pour préserver sa masse musculaire. Mais aussi parce qu’on sait maintenant que les muscles en mouvement libèrent des substances appelées myokines qui diffusent dans tout le corps. Elles semblent avoir un effet anti-âge. Des études récentes montrent qu’elles contribuent à garder une peau jeune plus longtemps, à freiner la perte de densité osseuse et même le déclin cérébral.

Pas trop de stress

À l'inverse, le stress est un accélérateur de vieillissement. Trop de stress accélère le vieillissement, mais les dernières découvertes indiquent qu’il en faut un peu tout de même ! Sécréter trop de cortisol, l’hormone du stress, c’est mauvais pour la santé, mais en sécréter trop peu, ce n’est pas bon non plus : ça favorise l’inflammation chronique et la baisse de l’immunité.

En clair, un peu de stress, ça permet de stimuler l’organisme. Le cerveau, le coeur, le système respiratoire… ont besoin d’être stimulés pour bien fonctionner. Le stress bénéfique, c’est par exemple celui généré par de l’exercice- sans aller jusqu’à l’épuisement-, un peu de soleil, - sans aller jusqu’au coup de soleil !-, ou encore l’altitude modérée qui fait travailler davantage le cœur.

En fait, tout cela va stimuler nos systèmes de défense et de réparation. Mais attention tout stress n’est pas bon à prendre ! Celui qui est bon est celui qui stimule de façon positive, pas celui qui nous met le moral à zéro.

Soyez optimiste

Être optimiste, c’est aussi une des clés pour rester jeune plus longtemps. Ça compte même beaucoup. Une nouvelle étude américaine ayant suivi, pendant 25 ans, 160 000 femmes vient de montrer qu’être optimiste rallonge l’espérance de vie de 4 ans. Que les pessimistes se rassurent, on peut développer ses facultés d’optimisme.



Entretenir des liens forts avec quelques personnes plutôt que d’avoir plein de relations superficielles, ça aide à positiver. Avoir une panoplie de distractions, que ce soit la lecture, la musique, la poterie, le jardinage… c’est également bon pour le moral, tout comme le fait d’être capable d’oublier car il n’est pas bon de cultiver la rancune ni de rester sur des choses négatives.

