Comment maigrir sans passer par la case régime

Maigrir sans faire de régime, ça commence en faisant ses courses. Et l’une des astuces, c’est de ne pas faire ses courses le ventre vide car la faim rend impulsif. On a tendance à acheter plus de produits et à faire de mauvais choix.

Des études ont montré qu’on se porte davantage vers des aliments plus caloriques. En somme, on risque plus de mettre dans son caddie un paquet de gâteaux que des fruits.

Autre conseil, on a intérêt à faire une liste de courses. Et en faisant ses achats, on s’y tient strictement. Cela évite de se laisser tenter par des produits dont on n’a pas besoin. C’est bon pour son poids et son porte-monnaie.

Et puis, à quoi bon acheter des sodas ou des chips si on a décidé d’arrêter d’en consommer ?

Manger à sa faim dans de bonnes conditions

À table, il est d'abord important d'essayer de manger à sa faim. Cela peut paraître évident, mais très souvent on mange par habitude.

Par exemple, le matin, en se levant , a-t-on une faim de loup ? Un peu ou pas du tout d’appétit ? Dans ce dernier cas, pourquoi se forcer à manger ? Sauter le petit déjeuner n’est pas dramatique. On pourra très bien prendre une collation plus tard si on a faim. Il est important d’écouter son corps et de respecter ses sensations.

Secundo, on prend ses repas dans de bonnes conditions. On se met à table, et pas devant son ordinateur ou la télé. On évite de faire autre chose en mangeant. Il est important de rester attentif à ce que l’on mange, de prendre le temps de savourer son repas. De cette façon, on sent mieux les signaux de la satiété, et par conséquent on mange moins.

Diviser son assiette en quatre

Ensuite, l'idéal, c’est de diviser son assiette type en quatre. Si l’on veut perdre du poids, la moitié de son assiette doit être composée de légumes crus ou cuits. Tout en étant peu caloriques, ils apportent du volume et des fibres qui contribuent à la satiété. On se garde une portion de féculents -pâtes, riz, quinoa, légumineuse ou pain - pour être bien rassasié.

Le dernier quart de l’assiette doit contenir des protéines, animales ou végétales, viandemaigre, poisson, œufs, soja, légumineuses… Et on peut terminer son repas avec un produit laitier ou un fruit.

C’est important d’avoir des protéines à chaque repas car elles procurent un sensation de satiété durable. Elles évitent les fringales entre les repas. Et en plus, elles permettent de conserver sa masse musculaire. Or, si on perd du muscle, on brûle moins de calories…Et cela freine la perte de poids.

Bouger entre 40 et 60 minutes par jour, six jours sur sept

Enfin, le sport est évidemment un allié. Lorsque nous bougeons, nous dépensons des calories. Mais, c’est vrai, on ne perd pas toujours autant de poids qu’on le souhaiterait lorsqu’on se remet à faire du sport.



Pourquoi ? Eh bien parce que notre organisme n’est pas toujours coopératif. Lorsqu’on fait du sport, notre appétit a tendance à augmenter. Du coup, on dépense plus, mais on mange aussi plus si on ne fait pas attention. Les dernières recherches montrent cependant qu’en bougeant très régulièrement, on est gagnant car on ne compense pas toutes les calories perdues.



Faire de l’exercice deux fois par semaine ne suffit pas. Selon des études récentes, il faudrait bouger entre 40 et 60 minutes par jour, six jours sur sept, soit environ 6 heures par semaine. Et quand on dit bouger, c’est faire du sport, mais ça peut être aussi marcher ou s’adonner à toute activité qui met le corps en mouvement.



D’autres choses facilitent la perte de poids. On a intérêt à dormir suffisamment, par exemple. Le manque de sommeil freine la perte de graisse et pousse à manger plus d’aliments gras et sucrés. Autant d’effets qui compromettent les efforts pour perdre du poids. Alors, avec les vacances qui arrivent, on en profite pour bouger davantage, mais aussi pour bien dormir !

