Faut-il consulter son médecin avant de partir en vacances ? Pas forcément mais je vous conseille de le faire. C'est toujours bien de consulter son médecin traitant une fois par an, et pourquoi pas avant de partir en vacances, pour vérifier votre état de santé global. Il pourra aussi vous prescrire des traitements en cas de besoin et surtout mettre à jour vos vaccinations ! Notamment le vaccin anti-tétanique qui vous protège en cas de blessure souillée et qui est à refaire régulièrement.

Par contre, je vous invite fortement à consulter si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants en bas âge ou si vous prenez un traitement régulier. On reçoit parfois des patients en dernière minute car leur ordonnance est périmée alors pensez y !

Est-ce qu'il y a une trousse à pharmacie à préparer ? Rien ne sert de vous surcharger de médicaments si vous partez en France où vous trouverez toujours une pharmacie proche. Mais il est vrai que si vous partez à l'étranger, je vous conseille de prévoir quelques outils et médicaments de base, pour vous ou vos enfants : de quoi faire des pansements avec du désinfectant, des compresses, une paire de ciseaux, une pince à épiler... avoir du paracétamol en cas de douleur ou fièvre ainsi que quelques traitements en cas de troubles digestifs type antidiarrhéique et antivomitif.

Pensez aussi à l'antimoustique, choisissez un produit adapté à chaque membre de la famille. Et enfin, même si ça paraît évident, n'oubliez pas la crème solaire avec une protection complète UVA UVB.

Et pour une femme enceinte ? Doit-elle suivre des précautions particulières ? Une femme enceinte devrait consulter son médecin traitant, gynécologue ou sa sage-femme avant tout séjour prolongé afin d'être conseillée. On sait que voyager après 8 mois de grossesse est risqué. D'ailleurs les compagnies aériennes refusent les femmes enceintes de plus de 36 semaines d'aménorrhée. De toute façon mieux vaut éviter l'étranger, où les risques infectieux sont plus élevés et privilégier une destination proche de chez vous en cas d'urgence.

Quant aux longs trajets, ils se compliquent facilement, d'insuffisance veineuse avec apparition d'œdèmes aux membres inférieurs, les jambes gonflent par surplus d'eau, d'autant plus chez les femmes enceintes et en cas de chaleur importante. Dans ces cas-là les bas de contention seront vos meilleurs alliés.

Si on part en voyage à l'étranger, comment savoir quel vaccin on doit faire ? Vous trouverez plein d'informations pratiques sur les risques sanitaires du pays où vous vous rendez sur le site de l'institut Pasteur. Consignes de précautions, zones à risque, paludisme et éventuels vaccins obligatoires pour entrer dans certains pays. Il faut savoir anticiper ces vaccins qui ne sont réalisés que dans des centres de vaccination internationale avec un délai d'injection à respecter. La liste des centres est disponible en ligne sur le site mesvaccins.net

Je vous donne quelques exemples : le vaccin contre l'hépatite A est recommandé d'une manière générale dans des pays où l'hygiène est précaire ; le vaccin de la fièvre jaune est recommandé voire obligatoire dans certains pays intertropicaux d'Amérique Latine ou d'Afrique, il se fait en une seule dose au moins 10 jours avant le départ.

