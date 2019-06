Quels sont les bienfaits des produits laitiers ?

publié le 22/06/2019 à 06:16

Avec l'apparition des nouvelles pratiques alimentaires (véganisme, végétalisme, sans gluten, bio...), certains motivés par une volonté de préserver le bien-être animal, d'autres par l'objectif de faire perdre du poids, gare aux carences alimentaires.

Alors que la consommation des enfants et adolescents a reculé de 21% en 13 ans (les enfants âgés de 3 à 8 ans ont bu 30 millilitres de moins par jour), le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) indique que cette baisse n'a pas été compensée par d'autres produits laitiers ou aliments.

Qu'ils contiennent du lait de vache, de soja ou d'amande, ces laitages sont complets sur le plan nutritionnel et apportent des vitamines, des minéraux, des protéines et du calcium. Les produits laitiers sont également forts en vitamine B12 et D, importante pour la fabrication des globules rouges (et donc pour l'entretien du sang) et des os.

Attention aux "faux-amis"

Le site Manger-Bouger recommande environ 2 produits laitiers par jour pour les adultes, et entre 3 et 4 pour les enfants, les adolescents et les personnes âgées. En revanche, il met en garde contre les "faux-amis", tels que la crème fraîche et le beurre, "riches en graisses et pauvres en calcium", et les desserts lactés qui contiennent peu de lait et trop de sucres.

Et pour ceux qui ont du mal avec le lactose, de nombreux produits laitiers en contiennent sous une forme déjà digérée, comme les yaourts et les fromages notamment. Attention néanmoins, les laits de supermarché ne sont pas adaptés aux nourrissons, car il contient trop de protéines et pas assez de nutriments essentiels à leur croissance.