Les actualités de 6h30 - Le lait est consommé de moins en moins par les plus jeunes

publié le 21/06/2019 à 07:21

Le lait serait-il en train de peu à peu sortir des habitudes matinales chez les plus jeunes ? La consommation de lait a reculé de 21% en 13 ans chez l’enfant et l’adolescent et la première raison est toute simple : ils prennent de moins en moins de petit-déjeuner.



C'est le constat fait par le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL), qui ajoute que la diminution de la consommation de lait n’est pas compensée par d’autres produits laitiers ou aliments consommés à un autre repas.

En moyenne ces dernières années, les enfants âgés de 3 à 8 ans en ont bu 30 millilitres de moins par jour. Un chiffre qui peut ne pas paraître spectaculaire mais dont les conséquences peuvent s’avérer néfastes pour la santé. La part d'enfants en dessous du besoin nutritionnel moyen en calcium est en effet en train d'exploser. Un tiers des 6-8 ans sont concernés.

