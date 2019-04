Qu'est-ce que la spermidine, qui permet de vivre plus longtemps ?

publié le 06/04/2019 à 10:30

Et si des aliments augmentaient l'espérance de vie ? Certains produits contenant un taux important de spermidine permettrait de vivre quelques années de plus. En effet, on s'est aperçu que les personnes centenaires avaient un taux de spermidine plus élevé que le reste de la population.



Des chercheurs ont alors donné un régime spécial, riche en spermidine, à des souris. Ces dernières ont alors vu leur espérance de vie augmenter de 25%. C'est énorme.

En réalité, la spermidine optimise l'autophagie, un système de nettoyage des cellules malades, mal-formées ou mortes qui peuvent déclencher des maladies. En fait, cette molécule, que l'on retrouve également dans le sperme, freine le vieillissement et augmente la quantité des molécules régénératrices. C'est une voie de recherches passionnantes.

Mais alors, pour les personnes rêvant de devenir centenaires, quels sont les aliments à privilégier ? Par exemple, les champignons, les brocolis, l'aneth ou encore certains fromages sont riches en spermidine. Idem pour la choucroute même s'il faudra, là, limiter la charcuterie pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Des aliments simples, que l'on retrouve tous aux supermarchés.