Les conseils de Michel Cymes contre la sédentarité cognitive

publié le 04/04/2019 à 10:04

S'il ne faut pas manquer une occasion de bouger en intimant l’ordre de vous extraire de votre canapé mais vous pouvez, vous devez aussi "bouger de l’intérieur", c’est-à-dire faire travailler vos neurones pour avoir un cerveau qui reste au top de ses performances le plus longtemps possible.



Pour cela il y a les bienfaits de la culture, de la lecture, des jeux de société et notamment du jeu d’échecs pour vous dire que tous ces loisirs étaient excellents pour stimuler notre ciboulot. Mais voilà que fait irruption dans le débat une nouvelle activité : elle consiste en quelque sorte à recoller les morceaux.

C’est un loisir qui peut paraître désuet mais qui, paraît-il, fait le plus grand bien à nos neurones. Je ne fais là que traduire le contenu d’une étude réalisée par un chercheur en neurologie de l’université allemande d’Ulm. Notez au passage que c’est une première : jamais auparavant, le puzzle n’avait intéressé la science.

Que dit cette étude sur le puzzle ?

Elle a été réalisée sur 100 personnes, choisies parce qu’elles n’avaient pas l’habitude de faire des puzzles. Pour elles, c’était une activité nouvelle. Séparées en deux groupes, on leur a donné tout un tas de conseils pour prévenir le vieillissement cérébral mais à un des deux groupes, on a fixé un objectif précis : celui de consacrer une heure par jour à la réalisation de puzzles.



L’expérience a duré 5 semaines. On a ensuite évalué leur capacités cérébrales avant et après l’expérience. Au bout de 5 semaines, ceux qui faisaient des puzzles ont montré de meilleures compétences cérébrales…



C’est effectivement la conclusion de l’étude. Le puzzle stimule 8 fonctions cérébrales parmi lesquelles la perception, la flexibilité, la mémoire de travail, la rapidité et la rotation mentale.

Le puzzle stimule la rotation mentale

Le joueur fait appel à cette fonction pour savoir dans quel sens il va poser la pièce qu’il a dans les mains. À vrai dire, on se doutait que le puzzle, qui demande de la patience, de l’attention, de la réflexion n’allait pas faire de mal à notre cerveau.



On en a maintenant la preuve même si je dois à l’honnêteté de préciser que l’étude scientifique a été financée par un fabricant de puzzles. Précisons également que le chercheur dit avoir travaillé en toute indépendance. Dont acte. Pour terminer comment appelle-t-on un passionné de puzzle ?



Un céphalo-clastophile, étymologiquement, le mot désigne surtout un collectionneur ou un amateur de casse-têtes. Il se passe que le mot "puzzle" est un mot anglais qui, précisément, veut dire "casse-tête". Ceci explique donc cela.