Qu'est-ce que l'éco-anxiété, qui touche de plus en plus de Français ?

publié le 25/10/2019 à 09:15

Pour 51% des Français, le réchauffement climatique est une source d'angoisse, un chiffre qui grimpe à 72% chez les 18-24 ans. Tels sont les résultats de l'enquête de l'institut Yougov pour le journal en ligne Le HuffPost. Le résultat est là : nous ne sommes pas rassurés face à l'avenir, et certains le vivent assez mal.

Pour décrire cette détresse psychologique, c'est un embouteillage de définitions : on parle d'éco-anxiété, de burn out vert, d'éco-paralysie ou de solastalgie. C'est un sentiment de détresse face au dérèglement d'un écosystème. De par le monde, ce doute face à l'avenir prend des formes diverses : aller chez le psy, juger les autres sur les actes soi-disant anti-écolo, voire chez certains ne plus faire d'enfant, et subir une stérilisation.

Et tout cela, provoqué par quoi ? Il s'agit de la crainte d'un avenir déjà écrit qui ne ressemble pas à celui que nous avons déjà imaginé.

Comment ces eco-anxieux gèrent-ils leurs angoisses ?

Ça parle beaucoup sur le sujet, il y a des chaînes YouTube, des forums, un groupe Facebook, qui marche fort, intitulé "La collapso heureuse". Ou comment vaincre sa peur de l'effondrement. 20.000 Français y sont inscrits. Et surtout, il y a un message rassurant à voir : "Bien sûr les glaces fondent, les animaux disparaissent, les sécheresses perdurent, l'eau se raréfie, la nourriture est toxique, nos poumons ressemblent à des pots d'échappement... Mais si le fait de le savoir nous encourageait à agir ? On a cette chance de connaître l'ennemi, profitons-en pour le vaincre. Tout s'effondre ? Non, puisque nous sommes la solution"

Qu'en pensent les médecins et psychologues ?

Ils sont assez divisés. Pour certains, c'est un délire de journalistes pour vendre du sensationnalisme. D'autres, au contraire, constatent dans leur cabinet que les patients parlent du climat avec stress. Pour beaucoup de professionnels du divan, l'éco-anxiété serait le nouveau nom d'une sécurité, d'un doute face à la société.

Le plus

La Russie s'agrandit grâce au réchauffement planétaire. Dans la mer de Barents, cinq petites îles sont apparues avec la fonte des glaces, accélérée à cause du changement climatique. Auparavant, on les prenait pour des glaciers. Maintenant, ce sont de terres qui pourront abriter de futures bases militaires pour imposer un peu plus la présence russe sur l'Arctique face aux autres puissances.

La note

15/20 à François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône. Il a déposé hier un projet de loi pour interdire la vente de cigarettes avec filtres non recyclables. 24 députés le suivent dans sa démarche afin de lutter contre les 30 milliards de mégots jetés chaque année en France. On dit qu'un mégot met 12 ans à disparaître. Cette proposition de loi ne passera pas mais a le mérite de témoigner sans filtre.