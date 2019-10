publié le 24/10/2019 à 08:12

Autant vous dire qu'à force de parler réchauffement climatique tous les matins, j'ai l'impression de bien connaître le sujet Halloween... En France, cette fête du déguisement d'horreur n'a pas la popularité que l'on connaît. Dans les pays anglo-saxons, c'est un vrai rendez-vous. Par exemple cette année, les Américains vont dépenser 8,8 milliards de dollars pour cette fête.

Le vrai cauchemar d'Halloween, ce sont les costumes. Les chapeaux de sorcières, masques en caoutchouc, du plastique dans tous les sens, qui servent une ou deux fois, l'année dernière, 7 millions de costumes ont été trouvés dans les poubelles du Royaume-Uni dans les premiers jours de novembre.

Les méchants dans les films d'horreur, ils ne s’embêtent pas : un pull troué, un masque de clown et c'est parti pour l'effroi, mais nous sommes coquets. À tous les niveaux, Halloween entretient le cauchemar environnemental. Dans la pollution personne ne vous entendra crier.

Comment faire un Halloween écolo ?

Déjà la citrouille, c'est le symbole de cette fête. Essayez d'en acheter une bio plutôt qu'une en provenance de Chine qui a fait des milliers de kilomètres pour finir à la poubelle. D'ailleurs, le site du ministère de l'Énergie appelle à recycler ces citrouilles plutôt que jeter leurs sourires diaboliques aux ordures. Étonnant qu'une administration comme celle actuellement au pouvoir aux États-Unis se soucie plus des citrouilles que de l'accord de Paris...

Il y a aussi le site du WWF qui propose toute une série d'initiatives à faire soi-même comme les bonbons, mais chose étonnante, une vraie industrie du recyclage d'Halloween s'est créée. La peur à horreur du vide. Ainsi, le magazine en ligne Slate a même repéré qu'une marque de vêtement aux États-Unis a lancé une ligne téléphonique afin d'obtenir des conseils pour Halloween. Quand on sait ce qu'il se passe au téléphone dans les films d'horreur, je sais pas trop...

Peut-on parler de problème culturel ?

Halloween pollue mais c'est le cas de toutes les fêtes. On n'imagine pas Noël sans sapin, le 31 décembre sans feux d'artifices, ou la Toussaint sans cercueil, on aime ces moments de groupe, de famille et de chaleur. Une orgie de nourriture et de lumière, c'est un drame, mais il est très difficile de se contenir durant ces périodes. Ça se fait par petits gestes, par petites touches et ça avance. L'un des costumes les plus populaires à Halloween cette année, c'est un déguisement de Jair Bolsonaro, le président brésilien, ça avance petit à petit...

Le plus

La Bretagne va planter 5 millions d'arbres d'ici 2025. Une volonté du conseil régional, qui depuis 2015, a déjà planté 1 million d'arbres. On passe à la vitesse supérieure puisque l'enjeu est à la fois climatique et économique. Les arbres compensent le carbone et la filière représente 1.500 emplois. 5 millions d'arbres, c'est autant que le nombre d'exemplaire du nouvel "Astérix", on va finir par planter des BD.

La note

16/20 à l’organisation Break Free From Plastics. Une coalition mondiale d'ONG composé de 1475 associations engagées contre le plastique. Pendant près d'un mois, des volontaire ont ramassé des déchets et établi un classement des multinationales les plus polluantes en matière de plastique. En tête, Coca-Cola suivie de Nestlé et Pepsico. Pire, ces marques feraient la promotion du recyclage sans l'appliquer. Le rapport précise qu'à peine 9% de la totalité des matières plastiques produites depuis les années 1950 ont été recyclées.