Écotourisme : quel est ce concept qui séduit de plus en plus les voyageurs ?

publié le 22/10/2019 à 10:28

L’écotourisme, le fait de voyager en faisant attention à l'environnement, est à la mode. Les initiatives se multiplient mais certains vont encore plus loin comme cet hôtel, en Finlande, qui souhaite indexer le prix du séjour sur le bilan carbone des touristes. Moins vous polluez moins vous payez, c'est le concept du pollueur payeur. Appliqué au voyage, c’est frais, c’est finlandais.

L’hôtel ouvrira en 2022 et portera le doux nom de l’Arctic Blue Resort , cercle polaire de

proximité oblige. Si l’on ne connait pas encore toutes les modalités, l’idée de ce lieu de

villégiature est d’être un bon élève environnemental pour alléger la facture.

Ainsi, si le touriste ayant loué une chambre limite sa consommation d’électricité et d’eau, ou bien choisit des menus bas carbone, le prix du séjour pourrait s’en trouver réduit de moitié. De plus, si parmi vos activités, vous allez planter un arbre, parce que c’est

connu, tout le monde à un gland dans sa poche, c'est 5% de rabais supplémentaire. Seul souci, vous risquez de mettre beaucoup de temps avant de trouver l’endroit pour le planter puisque 71% de la Finlande est couvert par les forêts.

Protéger l'environnement, un concept qui attire

L’environnement marche fort donc autant en profiter. Le secteur du tourisme représente à lui seul 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc on innove. Dans ce cas précis, le propriétaire de l’hôtel explique qu’il ne prendra pas les frais de transports en compte dans le bilan carbone du touriste. Or, c'est l’avion qui fait exploser ce même bilan.

Dans de nombreux hôtels aujourd’hui, on voit de moins en moins de papier, des messages demandent aux voyageurs s'ils veulent changer leurs draps tous les jours. Certains établissements changent même leur plomberie pour faire des économies d’eau et grâce à des labels écologiques, attirent plus de clientèle.

Les Français voyagent de manière plus responsable

Près d’un Français sur cinq déclare avoir déjà fait un voyage responsable : produits locaux, découverte des cultures, respect de l’environnement. Depuis 2014, la France s’est dotée d’une loi sur l’écotourisme afin d’éviter le greenwashing de certaines offres. L’écotourisme est en pleine expansion, les arnaques aussi, là ce sera le bilan de votre portefeuille qui sera bien mince.

Le Plus

La lutte contre le gaspillage alimentaire s’intensifie. Le gouvernement a annoncé hier le durcissement de la loi Garot, qui concerne 10 millions de tonnes de nourriture gâchées par an. Cette ordonnance étend l’obligation à la restauration collective privée, qui aura le même devoir que la restauration collective publique, de ne pas détruire des biens encore

consommables au risque d'une amende.

La Note

16/20 à l’équipe de foot de Bahia au Brésil. Hier, les joueurs de Bahia se sont présentés sur le terrain avec des maillots tachés de mazout. Objectif : sensibiliser leurs supporters à la pollution mystérieuse ayant souillé plus de 2.000 km de côtes du pays depuis septembre. Les maillots seront ensuite vendus aux enchères.