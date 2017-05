Comment soigner un tennis elbow ?

publié le 26/05/2017 à 12:17

Il est plus difficile de réserver un court de tennis fin mai, début juin, car Roland Garros rappelle chaque année à tout le monde qu'il y a un Jimmy Connors, un Pete Sampras ou un Rafael Nadal qui sommeille en lui. Tout le monde sort sa raquette et là petit problème : le tennis elbow. Autrement appelé tendinite du coude, le "coude du tennis" -littéralement - touche le joueur amateur. Et il n'y a pas plus amateur que celui qui n'a pas joué au tennis depuis plusieurs mois et s'y remet du jour au lendemain. Ce dernier manque de technique, exagère la rotation de son avant-bras ou la flexion du poignet, et comme il fait cela à répétition, la tendinite s'installe au-dessus du coude.



Un geste particulier favorise le tennis-elbow : le revers. Lors du revers, les tendons de la face externe du coude sont touchés. Un tendon relie le muscle à l'os, celui de l'avant-bras en l'occurrence. Il se présente comme une cordelette fibreuse. Problème : parfois la cordelette s'effiloche, et cela se traduit par une inflammation. Tous ceux qui ont eu un tennis elbow vous le diront : la douleur peut être particulièrement aiguë.

La première chose à faire est de prendre très au sérieux les premiers symptômes : dès que ça fait mal, posez votre raquette. Appliquez sur votre coude une poche de glace dans une serviette pendant une dizaine de minutes, et renouvelez l'opération plusieurs fois par jours. Pour le reste, repos. Un bon tennis-elbow peut éloigner des courts pendant 6 ou 8 semaines. Entre temps, Roland Garros sera fini, Wimbledon aussi, et vous serez passé à autre chose. Quel dommage ! Essayez de jouer régulièrement toute l'année, de prendre quelques cours pour éviter ces mauvais gestes.