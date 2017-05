publié le 24/05/2017 à 11:17

Sucer son pouce à l'âge adulte est un geste beaucoup moins rare qu'on le croit. Sur Google, plus de 75.000 résultats traitent du sujet. Cela en concerne quelques uns, ou plutôt quelques unes, car la succion du pouce à l'âge adulte est un phénomène presque exclusivement féminin. Aucune explication n'est gravée dans le marbre, mais si l'on interroge des psychologues, plusieurs pistes se dessinent. La première remonte à l'enfance, une période de la vie à laquelle les filles seraient généralement moins choyées que les garçons.



Il se pourraient que les filles conservent, à partir de là, une certaine frustration et qu'une fois arrivées à l'âge adulte elles compensent en suçant leur pouce. Ce geste rappelle en effet celui de la tétée, mais également de ce qu'il se passe dans le ventre de la mère car le fœtus adore sucer son pouce. D'autres explications - plus rock'n roll - sont avancées par les psychologues.

Un geste de repli sur soi

Difficile de passer à côté de la dimension érotique de ce geste. En général, l'enfant qui suce son pouce tardivement arrête de le faire quand il découvre l'auto-érotisme, autrement dit, la masturbation. Comme la masturbation féminine est plus taboue que la masturbation masculine, là encore, il se pourrait que la succion du pouce soit une manière différente de pratiquer l'auto-érotisme, en ajoutant l'exhibitionnisme d'ailleurs. Il convient d'insister sur le conditionnel, car il y a presque autant d'explications possibles que de psychologues.



Sucer son pouce n'est pas grave, un peu gênant parfois. Ce qui est sûr, c'est que la succion est un geste de repli sur soi, de protection : on suce son pouce parce que l'on se sent vulnérable, on cherche à se protéger... Reste à savoir de quoi. Il est fort probable que ce soit une manière de lutter contre le stress. Pour en finir avec la succion du pouce, il faut tenter de déterminer l'origine de son stress.