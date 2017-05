Mycose de l'ongle : les conseils de Michel Cymes pour la traiter

publié le 25/05/2017 à 11:31

Rien de plus élégant qu'un ongle resplendissant de santé. A contrario, rien de plus désolant qu'un ongle dont la couleur vire au jaune, à l'oranger voire même au bleu, ou qu'il est tout bonnement en train de s'effriter. Cela vient en général d'une mycose bête et méchante, une banale infection provoquée par un champignon. Souvent, le champignon en question a commencé à germer entre les orteils à cause de l'humidité - c'est ce que l'on appelle le pied d'athlète. 5% de la population française est concernée et, chez les plus de 70 ans, près d'une personne sur deux est concernée.



Pour remédier à ce problème, la première chose à faire est d'être attentif : contemplez vos ongles, faites un check-up régulier. Avec ce genre de mycose, lorsque l'on s'y prend tôt; c'est beaucoup mieux. À la moindre alerte il faut consulter. L'idéal est de recueillir l'avis d'un dermatologue. Si l'affaire n'en est qu'à ses prémices et que seuls un ou deux orteils sont touchés, un simple traitement local à base de vernis ou de crème peut suffire. Il faut d'abord vérifier qu'il s'agit bien d'une mycose grâce au prélèvement d'un peu d'ongle. Parfois, le traitement peut durer plusieurs mois.

Si l'on a trop attendu, il faut souvent en passer par des médicaments sous forme de comprimés ou encore avoir recours aux grands moyens : le laser, qui va permettre de brûler le champignon après avoir chauffé l'ongle - une méthode radicale. Le seul bémol est le coût du traitement : 150 à 200 euros pour une séance. Et il en faut souvent deux à trois, non remboursées par la sécurité sociale. En résumé : mieux vaut prévenir que guérir.