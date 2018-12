Pourquoi les médecins déconseillent-ils l'épilation intégrale ?

publié le 01/12/2018 à 07:30

S'épiler intégralement, notamment le maillot, est devenu une pratique très répandue, chez les femmes comme chez les hommes. Cette mode est venue des films pornographiques, où les acteurs et les actrices étaient totalement épilés.



Aujourd'hui, une personne sur cinq en France s'épile intégralement. Une pratique qui touche davantage les jeunes. Rasoir, cire, lumière pulsée, laser... Les méthodes sont nombreuses.

Une étude parue en 2017 estimait que l'épilation intégrale était contraire à la santé publique. Les auteurs de cette étude ont observé 7.500 personnes intégralement épilées. Chez elles, il y a plus de coupures, de brûlures ou encore de furoncles qui apparaissent.

Le docteur Saldmann précise que "ces poils pubiens ont une raison d'être : ils constituent un rempart naturel et efficace contre les bactéries et les virus". Sans cette pilosité, bactéries et virus pénètrent plus facilement dans l'organisme.