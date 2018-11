Lutter contre les addictions grâce à l'hypnose

publié le 24/11/2018 à 07:30

L'hypnose est un sujet incroyable qui nous fait lâcher prise. Grâce à cette pratique on peut constater que des sujets qui fumaient arrêtent de fumer. Par l'hypnose, des gens qui ont des addictions vont réussir à les abandonner là où des méthodes classiques n'y arrivent pas.



Cela marche comme un lâcher prise. Et c'est votre inconscient qui s'ouvre et grâce à cela on peut extraire es ressorts cachés au fond de nous-mêmes que l'on peut activer ou désactiver. Pour l'exemple du fumeur, on fait une association d'idées entre quelque chose de profondément désagréable et le fait de fumer. Après l'hypnose vous aurez un dégoût à prendre une cigarette.

Cela ne fonctionne pas chez 100% des gens mais comme la méthode ne comporte aucun risque autant essayer. Il n'y a pas de danger quand c'est fait par des gens compétents. Dans certains pays, l'hypnose est utilisée à la place de l'anesthésie. La force du mental permet de se soigner.