Le régime vegan est-il bon ou dangereux pour la santé ?

publié le 17/11/2018 à 09:49

C'est un vrai phénomène de mode : être vegan. Ce régime alimentaire, qui n'a rien à voir avec les végétariens, selon le docteur Frédéric Saldmann, bénéficie d'une popularité incroyable. Il explique qu'"être vegan, c'est ne consommer aucun produit d'origine animale". L'objectif étant de réduire la souffrance animale.



Ainsi, "les vegans ne consomment pas de lait, pas d’œufs ni de miel. On se prive ainsi de toute source animale", précise le docteur Saldmann. Pour réussir à manger équilibré en étant vegan, ce n'est donc pas aisé et il faut être pro en nutrition. "On a d'ailleurs remarqué que les plus gros consommateurs de pilules de compléments alimentaires étaient les vegans".

En effet, ils manquent souvent de vitamines B12, D, de calcium, ont des carences en protéines, en sélénium ou en fer. "Je respecte la démarche philosophique des vegans parce que c'est presqu'une attitude philosophique par rapport à l'alimentation", assure Frédéric Saldmann. "Par contre, pour une femme enceinte ou allaitante ou pour des enfants, là je ne suis pas d’accord parce qu'il y a tellement de besoins nutritionnels qu'on peut vite faire des grosses erreurs", insiste-t-il.

Les vegans doivent être très vigilants

Les vegans, à l'inverse des végétariens qui eux consomment du lait, des œufs ou du miel, doivent être très très vigilants tous les jours pour manger équilibré. De plus, pour le médecin, manger vegan ne signifie pas forcément manger plus sain. "Moi je connais des vegans qui adorent manger très très très sucré avec beaucoup de desserts et trop salé donc au final ce n'est pas bon du tout pour la santé", assure Frédéric Saldmann. Être vegan, c'est donc une discipline et une connaissance extrêmement pointue de la nutrition.