Porter des talons hauts, quel impact pour notre corps ?

Porter des talons hauts, ça ne respecte pas la physiologie ? Ça fait paraître les jambes plus longues, les pieds plus petits et le corps plus élancé, mais marcher avec des talons hauts n’a pas que des avantages. Ce n’est effectivement pas naturel pour le corps.

Ce n’est pas bon pour les pieds. Ca change nos appuis. Quand on est pieds nus, l’avant du pied supporte environ 40% du poids du corps et l’arrière du pied 60%. Quand on porte des talons de 6 cm, cela fait supporter à notre avant-pied 75% de notre poids ! Et avec des talons de 10 cm, c’est 90% de notre poids !

Première conséquence : à la longue, les orteils trinquent. L’articulation du gros orteil peut se déformer et pousser ses voisins à se recroqueviller en griffes. L’hallux valgus, plus connu sous le nom d’oignon, est, en effet, favorisé par le port de chaussures étroites et à talons hauts. Cors, callosités, ongles incarnés sont également plus fréquents quand on est haut perchée.

L’autre risque, c’est le syndrome de Morton, une compression d'un nerf à la base des orteils, qui est douloureuse. Elle s’accompagne d’une sensation de brûlure, d’engourdissement, ou encore de décharges électriques sous la plante des pieds. Ce n’est pas tout, le port de talons hauts fragilise aussi les chevilles. Les entorses et les fractures dues à des accidents de talons ne sont pas rares.

Porter des talons hauts, ce n’est pas bon pour les genoux. Pour maintenir l’équilibre lors de la marche, ils fléchissent légèrement, ce qui a pour effet de les user prématurément et de favoriser l’arthrose.

Et ça peut donner aussi mal au dos, mais moins qu'on ne l'imagine. Avec des talons hauts, le dos est plus cambré. Ce changement de posture peut entraîner des douleurs lombaires, mais ce n’est pas systématique. Sinon, il y a un autre effet négatif : certaines études suggèrent que marcher avec des talons hauts entraîne un moins bon retour veineux.

Quelles astuces pour ne pas avoir mal aux pieds ?

Que peut-on conseiller à celles qui ne veulent pas jeter leurs talons hauts ou qui sont tenues à en porter pendant leur travail ? Plus les talons sont hauts et plus ils sont portés, plus ils sont susceptibles d’engendrer des troubles. Alors, on essaie déjà de ne pas en porter tous les jours. Et si c’est sa profession qui les impose, on choisit des talons qui ne dépasse pas 4 ou 5 cm. On réserve les talons aiguilles pour les occasions spéciales. Et pour les trajets domicile-travail, on met plutôt des chaussures plates.

On peut aussi faire quelques exercices de gym pour étirer ses pieds et ses mollets. Par exemple, on essaie d’écarter tous ses orteils et de les resserrer. Pour étirer ses mollets : debout pieds nus, on lève les talons, puis les orteils. Mais pour vraiment minimiser les risques, il est préférable d’appliquer la règle des 80/20 : c’est-à-dire porter 80% du temps des chaussures adaptées et garder les talons hauts pour des activités limitées.

Et quelle est la chaussure idéale pour le pied ? Une chaussure ni trop haute ni trop plate, avec un talon compris entre 2 et 5 cm. Le talon ne doit pas être trop fin pour assurer une bonne stabilité. Et l’extrémité de la chaussure doit être suffisamment large pour que les orteils soient à l'aise. Les chaussures doivent être adaptées à leur usage : les chaussures de ville pour le quotidien, les baskets pour le sport, les tongs pour la plage…

Enfin, il est recommandé de ne pas porter la même paire 2 jours de suite pour changer les zones de contact et éviter les échauffements.