Comment avoir des dents bien alignées ? Tout savoir sur l’orthodontie pour adultes

Si on a des dents mal alignées, on peut toujours intervenir à l’âge adulte. Et, que l'on soit enfant ou adulte, le principe est le même. L'orthodontie profite d’une caractéristique étonnante de nos os : le remaniement. Ils se renouvellent en permanence. Dans les os de la mâchoire, toujours en évolution, on peut donc déplacer les dents en les tractant dans la direction voulue pour les réaligner.

L'orthodontiste, le spécialiste qu'il faudra consulter, pourra vous proposer deux techniques. La 1ère consiste à poser sur les dents un appareillage fixe, composé d'un fil de fer accroché à la surface des dents par des bagues et des attaches collées. Régulièrement, le praticien tordra le fil pour adapter les forces de traction des dents jusqu'à l'obtention de l'alignement souhaité.

C'est le fameux sourire d’acier ! Pas terrible pour un adulte quand même. Certes, c'est pourtant la technique la plus efficace et celle qui permet de redresser les dents les plus décalées. De plus, on peut maintenant utiliser des attaches en céramique plus esthétiques, de la couleur des dents ou transparentes. Seul le fil qui les relie reste en métal.

Il est courant de nos jours de croiser des adultes ainsi équipés. C'est rentré dans les mœurs.

Mais si on veut vraiment rendre cet appareillage invisible, il pourra être posé sur les faces internes des dents. On parle alors d'appareillage lingual. Plusieurs bémols quand même : cela gêne la langue, surtout quand on mange, voire même quand on parle. Et la technique étant plus difficile à exécuter, est aussi plus coûteuse.

Appareillage lingual ou gouttière transparente

La deuxième technique, ce sont les fameux aligneurs invisibles. Ils sont très en vogue chez les jeunes adultes. Ce sont des gouttières transparentes, amovibles et sur mesure. On doit les porter jour et nuit, et ne les enlever que pour manger. Elles ont été inventées en 1997 par une société californienne qui se targue d'avoir à ce jour réaligné 11 millions de sourires !

Concrètement, au fur et à mesure de l'avancée du traitement, l'orthodontiste change les gouttières jusqu'à l'obtention du résultat attendu. Un traitement peut nécessiter entre 10 et 20 gouttières. Attention, ces gouttières ne peuvent pas corriger les problèmes d'alignements importants, comme des rotations de dents par exemple !

Quelle que soit la technique utilisée, ce sont des traitements longs, qui peuvent durer de 6 mois à 2 ans. Cela dépend, bien sûr, de l'importance des décalages à rattraper, et aussi de l'âge. Car en vieillissant, l'os de la mâchoire est moins malléable, et le traitement sera plus douloureux.

Entre 4.000 et 8.000 euros

Il y a une limite d'âge pour ce type de traitement et des contre-indications. Les déchaussements des dents sont une contre-indication. Il faudra les traiter avant, et dans la plupart des cas commencer le traitement avant la cinquantaine, car c'est l'âge où ils apparaissent. Plus tôt on traite, mieux c’est.



Et venant en au nerf de la guerre : le coût. C'est le gros problème, car la prise en charge par la Sécurité sociale s'arrête à 16 ans. Au-delà, il faut souscrire une complémentaire santé, haut de gamme et donc chère, pour espérer un remboursement qui n'excèdera pas la moitié du coût du traitement.



Et le coût, donc, j'y viens. Il va de 4.000 à 8.000 euros. Le moins cher étant le traitement fixe métallique. Avec l’option céramique, il faut ajouter quelques centaines d'euros. On passe à 6.000 euros pour les aligneurs amovibles et à 8.000 euros pour la technique linguale.