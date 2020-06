Masques jetés par terre : un député propose une amende de 300 euros

publié le 31/05/2020 à 22:05

C'est une nouvelle forme de pollution que l'on n'aurait pas imaginée il y a quelques mois : les masques et gants jetables. Ils sont de plus nombreux dans les rues, la nature et dans la mer. Face à ce fléau, Éric Pauget a déposé un projet de loi pour que soient sanctionnées d'une amende de 300 euros les personnes qui jetteraient leurs gants et masques de protection sur la voie publique.

"Cette proposition de loi avait vocation à faire réagir et c'est un coup de gueule et un cri d'alarme que j'ai voulu pousser", explique le député LR des Alpes-Maritimes. Député d'une circonscription qui se trouve en bord de mer, il constate depuis quelques semaines que "des masques, des gants, des lingettes pullulent sur nos routes, dans les caniveaux et sur les trottoirs". "Dans un territoire comme le mien, une fois sur deux ça se retrouve en mer", se désole Éric Pauget.

Un enjeu sanitaire et environnemental

"Une nouvelle pollution à laquelle personne n'avait pensé qui est en train de se développer", s'inquiète le député. Il rappelle que la Chine exporte entre 4 et 5 milliards de masques par mois. "On estime la consommation des Français à environ 200 millions de masques par semaine", avance-t-il. Des chiffres qui donnent le tournis et qui ont poussé Éric Pauget à vouloir "éveiller les consciences" des Français. Pour lui, "l'acte de jeter un masque est un acte d'incivilité terrible" qui est un enjeu tant sanitaire qu'environnemental.