Covid-19 : comment distinguer coronavirus, grippe et rhume ?

publié le 07/10/2020 à 08:30

Le coronavirus va encore être là pendant des semaines, voire des mois. On compte actuellement 1.417 malades en réanimation et un taux de positivité des tests à 9 %. Et on s’inquiète tous dès qu'on a mal à la tête ou qu’on est un peu fatigué. Mais difficile de distinguer Covid-19, grippe et rhume.

La question se pose notamment pour les enfants, souvent malades en cette saison. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter au bout de 24 heures de fièvre ou de nez qui coule. Chez eux, le diagnostic est plus difficile à poser. Ils perdent moins le goût et l’odorat que les adultes, la fatigue est moins pesante, les maux de tête aussi.

Le seul signe distinctif, associé aux autres, bien sûr, qui permet d’orienter vers la Covid-19, ce sont les troubles digestifs : diarrhées, vomissements à 2 ou 3 reprises. Voilà ce que dit la Société Française de pédiatrie.

Autre élément pour les enfants : la durée. Quand tous ces symptômes durent plus de 3 ou 4 jours, que la fièvre ne passe pas, que votre enfant a moins d’appétit, qu'il continue de tousser, qu'il n’est pas comme d’habitude, il est temps de consulter un médecin.

Un diagnostic difficile aussi pour les adultes

Chez les adultes, la Covid-19 ressemble à la grippe par exemple. Sauf que la grippe n’est pas encore arrivée dans l’hémisphère Nord et que les voyages vers l’hémisphère Sud où la grippe sévit déjà sont réduits à peau de chagrin. Donc des symptômes qui ressemblent à la grippe en ce moment font penser à la Covid-19. En revanche, dans 2 mois, ça sera plus compliqué.

Il y a aussi des symptômes distinctifs de la Covid-19. En plus des maux de tête, de la fièvre, d’éventuels signes digestifs, trois éléments peuvent faire penser au coronavirus version 2019 : une extrême fatigue - pas un coup de fatigue mais vraiment l’épuisement -, des douleurs, comme des brûlures dans la cage thoracique, c’est fréquent avec la Covid-19, associées à un essoufflement inhabituel, et la perte de goût et d’odorat qui apparaît dans un tiers des situations.

Le diagnostic n'est donc pas simple à effectuer. Seul le test PCR est affirmatif, presque à 100%. Les médecins redoutent l’arrivée de la grippe. C’est pour cela qu’ils demandent à tout le monde de se faire vacciner, adultes et enfants, pour faciliter le diagnostic.