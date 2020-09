Automne : les conseils à suivre pour éviter d'attraper un rhume

publié le 22/09/2020 à 13:00

Même s'il a joué les prolongations cette année avec des températures très douces en septembre, l'été est désormais fini. Ce mardi 22 septembre marque le début de l'automne qui arrive avec des températures de plus en plus fraîches sur tout le pays. Et qui dit retour du froid, dit retour du rhume.

Une fois attrapé, il n'y a rien à faire contre lui, si ce n'est attendre une dizaine de jours que cela passe. Il est donc inutile de se gaver de médicaments. Lutter contre le rhume, c'est donc d'abord éviter de l'attraper. En effet, il est tout de même possible de prévenir la maladie et même de l'éviter. Yeux qui pleurent, nez qui coule ou au contraire bouché, éternuements, fatigue, on vous livre nos conseils pour y échapper cet automne.

En prenant certaines précautions, vous parviendrez probablement à éviter cette infection particulièrement contagieuse. Le virus peut s'attraper de deux manières : d'abord par la salive et les secrétions nasales. Il est donc impératif d'éviter tout contact avec quelqu'un qui a le nez qui coule. Il est donc conseillé de ne pas embrasser ou s’approcher de trop près d’une personne qui a le nez qui coule. Lorsque vous êtes dans une salle d’attente, empêchez votre enfant de toucher et de mettre à la bouche des jouets qui ont peut-être été contaminés.

Se laver le nez et les mains régulièrement

Le rhume voyage aussi par voie aérienne. Si une personne infectée tousse ou éternue autour de vous, elle peut vous contaminer avec les particules minuscules répandues par le rhume. Alors, pour limiter au maximum les risques de contagion, le port du masque, déjà obligatoire pour lutter contre la propagation du Covid-19, est une bonne chose, surtout dans les lieux clos.

Lorsqu'il commence à faire froid, on a souvent tendance à favoriser les lieux en intérieur comme les magasins ou les transports en commun. Or, il faut penser à rester à l'air libre autant que possible.

Le virus pénétrant par les voies aériennes supérieures, le nez et la bouche, il est aussi possible de l'éliminer avant qu’il n’ait eu le temps de se développer. Pour cela, on fait comme pour les bébés et on pratique le lavage de nez. Que ce soit en spray à l’eau de mer ou en dosette de sérum physiologique, le lavage du nez est indispensable. Comme le précise Passeport Santé, en faisant ce geste, vous enlevez l’excès de mucus qui se trouve dans vos fosses nasales et vous les libérez des bactéries qui y logent.

Aérer sa chambre une fois par jour

Autre conseil pour éviter un rhume, ne pas se toucher le visage. Vos mains sont un des principaux facteurs de contamination. D'où la nécessité de les laver le plus souvent possible pour éviter la propagation de ce virus très contagieux. Il faut le faire plusieurs fois par jour, notamment après s’être mouché. Il est nécessaire de bien se frotter les mains, y compris entre les doigts, les ongles, les pouces, pendant une durée de 15 à 20 secondes.

La qualité de l’air de votre chambre est primordiale et plusieurs précautions s’imposent afin que cette pièce reste saine. Même s’il fait froid dehors, ouvrez donc les fenêtres une dizaine de minutes par jour au moins. Il est en effet indispensable de renouveler l’air quotidiennement et toute l’année. Évitez également de surchauffer la picèe, au risque de la voir devenir un vrai bouillon de culture.

Utiliser des mouchoirs à usage unique

Autre conseil de bon sens, évitez les mouchoirs en tissus, qui sont de vrai nids à microbes, et utilisez des mouchoirs à usage unique. Pas question non plus de les garder au fond de son sac, jetez-les après chaque utilisation, afin de ne pas contaminer toutes vos affaires.



Enfin, le sommeil est primordial. Faire de bonnes nuits favorise la solidité du système immunitaire et donc permet d'avoir une meilleure défense face au rhume. Prendre de la vitamine C permettrait aussi de booster votre immunité et de réduire la durée du rhume si jamais vous l'attrapez.