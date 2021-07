Numéros d'urgence : 15, 17, 18, 112, 114... Quel numéro composer pour quelle urgence ?

Les petits ou gros accidents peuvent survenir à n'importe quel moment de la vie. Qu'il s'agisse d'un cambriolage, d'un accident de voiture, d'une disparition en mer ou encore d'un simple malaise, il existe sept numéro d'urgence à contacter en France, dont un est également valable dans l'ensemble de l'Union européenne : 15, 17, 18, 112, 114, 191 et 196.

Pour vous aider à vous remémorer quel service joindre selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, RTL vous propose un petit résumé pour chacun de ces services d'urgence. Une manière de passer un #étésanssouci, comme promu par le ministère de la Santé.

Le 15 pour joindre le Samu

Pour bénéficier de l'intervention d'une équipe médicale du Service d'aide médicale d'urgence (Samu), ou simplement être redirigé vers un organisme de permanence de soin, il vous suffit de composer le 15 sur votre téléphone.

Ce numéro est à contacter en cas de besoin médical urgent, de malaise, d'hémorragie, de difficultés respiratoires, de douleur thoracique, de malaise, de coma, d'intoxication, mais aussi lorsqu'une personne ne respire plus ou en présence d'un brûlé, rappelle le gouvernement sur son site internet.

Le 17 pour joindre la police

Si vous avez besoin de joindre la police, notamment en cas de violences, d'agression, de vol à l'arraché ou encore de cambriolage, en clair lorsque vous êtes en danger ou que vous constatez que quelqu'un d'autre l'est, il vous suffit d'appeler le 17.

Lors de cet appel, il est nécessaire de rester calme le plus possible. Pour que le coordinateur de "police secours" puisse vous aider au mieux, il aura besoin de votre localisation exacte et de la nature de l'urgence. En cas d'agression par exemple, il faudra indiquer le nombre d'assaillants, leur description, la direction par laquelle ils ont fui ou encore les numéros de la plaque d'immatriculation.

Si le fait pour lequel vous contactez la police ne nécessite pas une intervention immédiate des forces de l'ordre, vous pouvez à la place contacter le commissariat de votre ville, ou la brigade de gendarmerie la plus proche.

Le 18 pour joindre les pompiers

Si vous constatez une situation de péril ou un accident nécessitant une intervention rapide, vous pouvez contacter les pompiers par le 18. Ces derniers interviennent, entre autres, lors des incendies, des fuites de gaz, des brûlures, des électrocutions, des accidents de la route, des risques d'effondrement ou encore d'ensevelissement.



Lors de cet appel, vous devrez donner six informations afin d'assurer la meilleure prise en charge possible. Tout d'abord, la nature de l'urgence, puis l'endroit précis où vous vous trouvez, le nombre de victimes, les éventuels risques complémentaires, l'accès au lieu de l'accident et enfin votre numéro de téléphone.

Le 196 pour le sauvetage en mer, 191 pour l'aéronautique

Pour être mis en relation avec le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer, il vous faudra composer le 196. Ce dernier est le seul organisme d'État compétent pour coordonner des moyens d'intervention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, rappelle le gouvernement sur son site, et intervient lors de situations de détresse et d'urgence en mer, d'observation d'un phénomène anormal ou encore en cas d'inquiétude pour une personne en mer ne donnant plus de nouvelles.



Du côté aéronautique, il faudra contacter le 191 si vous observez un accident d'aéronef ou constatez la disparition d'un aéronef et de ses occupants. Lors de cet appel, vous serez mis en relation avec les centres de coordination de sauvetage aéronautiques de métropole et d'Outre-mer, qui décideront ensuite de la nécessité ou non de lancer des opérations de recherche ou de sauvetage.

Le 112 comme numéro d'appel d'urgence européen

Que vous soyez chez vous ou sur votre lieu de vacances, en France ou dans l'un des 27 pays de l'Union européenne, vous pouvez contacter le numéro d'appel d'urgence européen unique : le 112. Gratuit, celui-ci est également disponible dans certains pays en dehors de l'UE, comme la Suisse et l'Afrique du Sud.



Attention, si vous appelez le 112 par erreur, il ne faut surtout pas raccrocher. L'opérateur pourrait penser que vous vous trouvez dans une situation de détresse et vous envoyer une équipe de secours afin de s'assurer que vous êtes bien en sécurité.

Le 114, numéro d'urgence des sourds et malentendants

Toute personne sourde ou malentendante en position de victime ou de témoin d'une situation d'urgence peut contacter le 114 par fax ou par sms. Ces messages, puisque les appels vocaux téléphoniques ne fonctionnent pas avec ce numéro, sont ensuite rediriges vers le Centre hospitalier universitaire de Grenoble où des professionnels spécifiquement formés traitent les différents dossiers. Ce sont eux qui, ensuite, se chargent de contacter les services dédiés selon la nature de l'urgence.



Ce numéro, gratuit, est ouvert sept jour sur sept, 24 heures sur 24.