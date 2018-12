Nouvel An : le menu idéal du réveillon selon le docteur Saldmann

publié le 29/12/2018 à 07:30

Nous sommes à deux jours du réveillon de la Saint-Sylvestre et le docteur Saldmann a choisi de livrer son menu idéal. Ce dernier se compose d’huîtres en entrée, d'une dinde aux marrons en plat principal et d'une bûche au chocolat en dessert. Un menu des plus classiques pour un 31 décembre et pourtant ce dernier a de nombreux points positifs.



Ainsi, douze huîtres ne représentent que 100 calories, ce n'est rien du tout. De plus, les mollusques sont remplis de minéraux et de vitamines. Ensuite, la dinde est une viande très maigre : 140 calories. Elle contient en plus des vitamines du groupe B, du fer, du zinc. La dinde ne fait pas grossir et apporte une excellente satiété. Et les marrons sont pleins de fibres, ce qui donne de l’énergie.

Enfin, quitte à choisir, il vaut mieux opter pour une bûche au chocolat plutôt qu'une bûche à la crème au beurre. Et si vous prenez une bûche au chocolat très amer, cela vous coupera un peu l'appétit ce qui vous permettra de mois en manger.