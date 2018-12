Nouvel An : comment éviter un lendemain difficile

publié le 30/12/2018 à 07:41

Demain, vous serez peut-être en train de fêter le passage à la nouvelle année avec vos proches autour de bons petits plats et de verres d'alcool. Mais attention au réveil le lendemain. Le docteur Saldmann vous livre quelques conseils pour que le lendemain de fête ne soit pas trop difficile.



Il recommande tout d'abord de commencer la soirée par boire deux grands verres d'eau : l'hydratation est primordiale. N'oubliez pas d'en boire tout au long de la soirée, voire de la nuit. Il vous conseille ensuite de ne pas consommer de mets trop sucrés lors de l'apéro, ce qui va vous donner envie de boire plus d'alcool. Préférez des petites tomates cerises par exemple.

Ensuite, mangez de préférence à table et à votre rythme. Si vous avez prévu de distribuer des cadeaux, pourquoi ne pas le faire entre deux plats pour accorder une pause à votre estomac. Enfin, n'hésitez pas à danser car en plus de vous faire faire un peu d'exercice, cela vous permet de faire travailler votre cerveau et votre équilibre.