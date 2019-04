Les patients traités au Levothyrox ne sont pas des malades imaginaires. C'est ce que soutient une étude réalisée par une équipe franco-britannique, deux ans après les signalements des effets indésirables liés à la nouvelle formule du médicament.



Les conclusions sont sans appel : pour les médecins, les deux versions du traitement ne sont pas substituables. Près de 60 % des patients ne réagissent pas de la même façon.

Le groupe de chercheurs a repris les chiffres du laboratoire Merck transmis à l'Agence nationale du médicament. Et leur interprétation est bien différente.

Le laboratoire estimait que la différence de l’évolution de la concentration d’hormone thyroïdienne entre l'ancien et le nouveau médicament ne dépassait pas 10%. "C'est vrai en moyenne", analyse cette enquête.

Les gens ne sont pas des moyennes et quand on impose à plus de 2 millions de personnes une substitution, on doit mieux étudier les variations individuelles" propre à chacun.