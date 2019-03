publié le 06/03/2019 à 08:57

Les victimes du Levothyrox sont en colère, après cette décision prononcée hier à Lyon. La justice a estimé qu'il n'y avait pas eu défaut d'information lors du changement de formule du médicament. Ce matin, Elisabeth et Dominique, deux des 4000 plaignants sur les millions d'utilisateurs du produit, jugent cette issue "Incompréhensible".



"J'ai la haine (...) c'est des menteurs, c'est pas vrai, on n'a pas été informés. Même pas ils ont mis sur la boîte "nouvelle formule". (...) Je l'affirme, on a été des cobayes.", témoigne l'une des deux femmes, émue à la sortie du tribunal. Une autre plaignante renchérit : "On n'a pas su pourquoi on était malades. Nous ne sommes pas des menteuses (...) nos vies, elles ont basculé.".

Outrée par leur déboutement, la première des deux plaignantes compte faire appel de cette décision, quitte à "vendre (sa) voiture".

À écouter également dans ce journal

La colère des gardiens de prison après l'attaque terroriste d'hier dans l'Orne.

Selon Force Ouvrière la moitié des établissements pénitentiaires sont ce matin bloqués. Parmi eux, celui de Condé-sur-Sarthe où ont eu lieu les faits.



Les salariés de chez Conforama ne sont pas totalement rassurés ce matin. La direction de l'enseigne de meubles a promis hier qu'il n'y aurait ni fermeture de magasins ni suppressions de postes, en tout cas pas pour l'instant. La situation de l’entreprise reste toutefois fragile.



Au Japon, Carlos Ghosn devrait pouvoir bientôt sortir de prison. Les avocats de l'ancien patron de Renault ont d'ors et déjà déposé la caution.