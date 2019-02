Levothyrox : l'enquête élargie à "l'homicide involontaire"

publié le 04/02/2019 à 22:51

Le parquet de Marseille, qui avait ouvert une information judiciaire pour "blessures involontaires" dans le volet pénal du dossier du Levothyrox, l'a élargie à "homicide involontaire", a indiqué lundi le procureur de la République de Marseille à l'AFP.



L'information judiciaire, confiée au pôle santé du tribunal de grande instance de Marseille, avait été ouverte contre X, le 2 mars 2018 pour tromperie aggravée, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Des milliers de malades de la thyroïde avaient porté plainte après avoir été victimes d'effets secondaires de la nouvelle formule du médicament.

Le vendredi 30 novembre 2018, le parquet a pris un réquisitoire supplétif du chef "d'homicide involontaire", a indiqué Xavier Tarabeux, le procureur de la République. "Cette étape judiciaire constitue une étape normale de la procédure, dès lors que des plaintes invoquent ce motif", a de son côté réagi le laboratoire allemand Merck, qui produit le Levothyrox.

"Aucune conclusion ne peut être tirée de ce réquisitoire supplétif: je suis confiant dans la démonstration qui pourra être faite à terme d'absence d'infraction commise par Merck", a souligné l'avocat du laboratoire, Me Mario-Pierre Stasi.

"Un produit dont la dangerosité était scientifiquement connue"

Selon le laboratoire allemand, "les conclusions des rapports de pharmacovigilance publiés en 2018 indiquent clairement qu'il n'y a pas de lien établi entre les cas signalés de décès dans la base de données de pharmacovigilance et la nouvelle formule du Levothyrox".



"Ce n'est pas une victoire mais c'est une étape décisive", a de son côté réagi Me Christophe Lèguevaques, avocat de victimes, après l'annonce de ce nouveau chef d'accusation. Après les "décès suspects" de deux jeunes femmes qui prenait du Levothyrox, c'est lui qui avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour "homicide involontaire".



"Nous sommes bien face à une crise sanitaire majeure et toute la lumière doit être faite sur les comportements des uns et des autres ou la complaisance de certains à l'ANSM qui ont laissé commercialiser un produit dont la dangerosité était scientifiquement connue", accuse l'avocat.

Défaut d’information et préjudice d’angoisse

Trois millions de patients prennent du Levothyrox en France, pour soigner l'hypothyroïdie ou bien après une opération de cancer de la thyroïde. En 2012, une nouvelle formule du médicament avait été réclamée par l'Agence du médicament (ANSM) au laboratoire Merck, afin de rendre le produit plus stable dans le temps.



Arrivée sur le marché fin mars 2017, celle-ci ne portait pas sur le principe actif du médicament, mais seulement sur les excipients. Une pétition pour réclamer le retour de l'ancienne formule avait alors rassemblé plus de 170.000 signatures début septembre.



Face à l'ampleur du mouvement, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait annoncé le 15 septembre que l'ancienne formule du médicament serait à nouveau disponible. Dès novembre, Merck avait cependant précisé que l'ancienne formule, l'Euthyrox, seulement disponible au compte-goutte, ne serait plus distribuée en France au-delà de 2018.



Dans le volet civil du dossier, une action collective a été engagée contre le laboratoire Merck, pour défaut d'information et préjudice d'angoisse. Le procès a eu lieu à Lyon en décembre. Le délibéré doit être rendu le mardi 5 mars prochain.