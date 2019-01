publié le 01/01/2019 à 09:21

Après chaque période de fête et pour compenser les excès, beaucoup de Français optent pour une petite diète ou un régime. Mais pour le médecin nutritioniste Arnaud Cocaul, ce n'est pas la bonne option.



"Les régimes sont contre-productifs et dramatiques. Parce qu'en vous incitant à vous restreindre, pensant qu'il y a des aliments à bannir ; ce qui est une aberration et un non-sens médical complet, il y a un risque de développer des troubles alimentaires", explique l'auteur de Bye-Bye maux de ventre (ed. Flammarion). "Revenons aux fondamentaux : on a le droit de manger de tout mais il faut travailler sur la mastication et le fait de manger en pleine conscience, sereinement", affirme le spécialiste.

Quels aliments privilégier néanmoins en ce lendemain de réveillon du Jour de l'An ? "Les fruits de mer sont excellents", dit Arnaud Cocaul, qui ajoute que si certains ont encore envie de plats en sauce, ils peuvent en manger mais raisonnablement. Concernant l'alcool, il vaut mieux en limiter la consommation pour mettre son foie au repos. "Soyez vigilants et apprenez à vous écouter", conclut le nutritionniste.