publié le 29/10/2018 à 09:45

La "grossesse nerveuse de l'homme" est un phénomène complètement psychosomatique. Il est tellement en empathie avec sa femme enceinte qu'il se comporte comme s'il était lui-même enceint. Concrètement, quand sa femme prend du poids, il en prend aussi. Son ventre s'arrondit et il peut lui aussi avoir des nausées, être irritable, avoir mal au ventre, mal au dos, avoir des envies de manger des fraises à deux heures du matin... Ces "symptômes" apparaissent généralement à la fin du premier trimestre. Ils ont tendance à se calmer au second trimestre avant de repartir de plus belle en fin de grossesse.



C'est généralement le signe d'une inquiétude paternelle : un futur père veut toujours que la grossesse de sa femme se passe bien. Une inquiétude légitime, mais qui va parfois le submerger au point qu'il se demande s'il saura être un bon père et qu'il s'interroge sur sa place dans le foyer familial une fois que l'enfant sera né.

Dans certains cas, il va même jusqu'à développer une forme de jalousie parce qu'il sait que sa compagne vit quelque chose d'unique qu'il ne connaîtra jamais. Et c'est toutes ces pensées qui se bousculent dans la tête du père qui l'amènent à faire une couvade.

En parler et s'occuper

La première chose à faire est d'en parler. Dans certaines maternités, il y a des groupes de parole sur le thème "Devenir papa" qui évitent bien des dépressions. De plus, les femmes enceintes sont aujourd'hui suffisamment entourées sur le plan médical pour que le couple puisse trouver un interlocuteur fiable : le gynécologue, un psychologue, le médecin de famille...



Il n'est d'ailleurs pas à exclure que les futurs pères prennent les mêmes médicaments que la future mère parce qu'il a lui aussi des nausées ou mal quelque part. Et puis l'entourage, les amis et la famille peuvent être d'un grand secours à partir du moment où ils savent écouter, compatir, échanger sur le sujet s'ils ont vécu la même chose.



Le plus important est que le futur père assume son nouveau statut en se projetant utilement dans l'avenir. Quand un heureux événement se profile, il faut préparer son arrivée : faire la chambre du futur bébé, s'occuper de l'achat de tout le matériel de puériculture, penser aux faire-parts... Bref, toutes ces occupations qui replongent dans la réalité et évitent de se faire des nœuds dans le cerveau.