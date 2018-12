publié le 10/12/2018 à 12:34

La profession des gynécologues et obstétriciens est une fois de plus sous le feu des projecteurs. Après les propos polémiques du président du syndicat national des gynécologues et obstétriciens qualifiant l'avortement "d'homicide", une phrase tirée d'une présentation lors du congrès national du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France (CNGOF), a attiré l'attention des associations de défense des droits des femmes : "Les femmes c'est comme les juments, celles qui ont de grosses hanches ne sont pas les plus agréables à monter, mais c'est celles qui mettent bas le plus facilement", était-il écrit sur une slide de présentation à ce congrès qui s'est déroulé du 5 au 7 décembre à Strasbourg,



"Sexisme honteux au congrès national des gynécologues obstétriciens", a ainsi dénoncé l'association Osez le féminisme dans un message publié sur Twitter le 7 décembre.

"Les femmes c'est comme les juments, celles qui ont de grosses hanches ne sont pas les plus agréables à monter, mais c'est celles qui mettent bas le plus facilement" @leCNGOF #Sexisme honteux au congrès national des gynécologues obstétriciens. pic.twitter.com/WZsHlnlQ1O — Osez le féminisme ! (@osezlefeminisme) 7 décembre 2018

Les excuses du CNGOF

Le président du CNGOF a répondu à la polémique dans un communiqué publié sur son site et une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux au moment du congrès. "Lors de la présentation de la Recommandation pour la pratique clinique Protection périnéale (...), une diapo citant un texte ancien de 999 a choqué de nombreuses personnes. Sortie de son contexte, elle peut faire croire que celui qui l'a présentée en valide le sens, ce qui n'est pas pas le cas", a assuré Israël Nisand.

pic.twitter.com/ZXYDUTalie



Intervention officielle du Président du CNGOF du 7 décembre 2018



Le texte est sur notre page FB — CNGOF (@leCNGOF) 7 décembre 2018

"Quoi qu'il en soit, je souhaite très officiellement dire au nom de CNGOF, que toute notre profession est arc-boutée sur la défense des femmes, de leur santé et de leur dignité", a-t-il ajouté. "Je prie donc tous ceux qui ont pu être choqués par l'affichage inapproprié de cette phrase moyenâgeuse d'accepter les excuses du CNGOF qui, bien sûr, regrette cet acte déplacé."



Renaud De Tayrac, professeur à l'origine de la présentation, a également publié un communiqué dans lequel il présente ses excuses. "L'intention n'était absolument pas d'être provocateur ou polémique", a-t-il affirmé, "mais de faire un rappel historique sur la vision de l'anatomie du bassin féminin et des difficultés de l'accouchement au Moyen-Âge. Mon objectif était de démontrer au cours de la présentation qui suivait que les connaissances obstétricales avaient beaucoup progressé depuis".



"Nous attendons plus que des 'excuses'", a alors répondu l'association ENDOmind au collège national. "Un vrai changement, une vraie écoute, une réelle prise en considération des attentes des femmes, de leurs besoins, de la réalité de leurs vies... un vrai respect".

Nous attendons plus que des "excuses" @leCNGOF

Un vrai changement,une vraie écoute,une réelle prise en considération des attentes des femmes,de leurs besoins, de la réalité de leurs vies...un vrai respect.

Une réponse aux courriels d'une association de patientes est un début — Association ENDOmind (@ENDOmindFrance) 7 décembre 2018

Un programme remettant en cause la réalité des violences obstétricales ?

Osez le féminisme a également signalé le programme de ce congrès. Initialement, ce dernier aurait proposé une conférence intitulée : "Ces prétendues violences obstétricales : les enjeux juridiques" et "Comment se prémunir des plaintes pour attouchements sexuels". Osez le féminisme estime que ces intitulés traduisent une certaine défiance des femmes se plaignant de violences obstétricales et un déni de l’existence même de ces dernières.



Le collège national aurait cependant modifié le titre de cette conférence par : "Les enjeux juridiques des 'violences obstétricales'". "Le discours est le même", accuse encore une fois Osez le féminisme qui parle d'un déni des violences gynécologiques et obstétricales.



Cet été pourtant, le Haut conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) tirait la sonnette d'alarme, parlant des violences obstétricales et gynécologiques comme des faits loin d'être isolés, allant de l'injure sexiste au manque d'écoute, en passant par des actes médicaux non-consentis ou des agressions sexuelles.



Contacté par nos soins, le CNGOF n'a pas encore donné suite à notre appel.

Le programme initial du congres @LeCNGOF "Ces prétendues violences obstétricales : les enjeux juridiques" et "Comment se prémunir des plaintes pour attouchements sexuels" #traduisonsles : Les femmes mentent avec de fausses accusations. Les #violences #obstétricales n'existent pas pic.twitter.com/w5LPuhSvTe — Osez le féminisme ! (@osezlefeminisme) 7 décembre 2018