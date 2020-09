publié le 12/09/2020 à 22:32

Le docteur Michel Dib, neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, intervient au micro de RTL à l’occasion de la journée européenne d’action contre la migraine, ce samedi 12 septembre. La migraine est un trouble qui concerne 20% de la population adulte en France.

D'après le sondage réalisé pour l’association de patients La voix des migraineux, près d’un patient sur deux estime que la migraine gâche sa vie au quotidien. Un calvaire responsable d’états dépressifs et qui peut se traduire, pour 15% des cas, par des idées suicidaires.

La migraine va bien au-delà du simple mal de tête, rappelle Michel Dip. Le docteur souligne que ce trouble est "une maladie organique et sévère". "Ce sont des maux de tête pulsatiles et handicapants qui augmentent avec l'activité physique" et qui empêchent le malade "d’avoir une activité normale". Dans le détail, "la migraine se caractérise par des maux de tête ‘qui tapent’, la moitié de la tête prise, une aggravation quand l’activité physique augmente, une gêne à la lumière et au bruit".

Un handicap 'invisible"

Un trouble invisible "mal vu et mal compris" par l’entourage, déplore le spécialiste qui regrette qu’un migraineux sur deux "ne consulte pas". Le docteur Dib explique que les migraines s’accompagnent d’incapacité à travailler et que reconnaître ce mal comme un handicap serait "envisageable".

Le neurologue a par ailleurs concédé que les masques de protection, largement utilisés contre l’épidémie de coronavirus, peuvent déclencher des crises de migraine.