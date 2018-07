Et si le yoga nous aidait à aborder la rentrée en toute sérénité ? On est fait pour s'entendre

publié le 29/08/2017 à 07:00

Favorisant le bien-être, le yoga est une discipline ancestrale aux vertus reconnues qui agit positivement sur le corps et sur l'esprit. Autrefois réservé à quelques initiés, il est aujourd’hui un véritable art de vivre ! Au delà e l'effet de mode, en cette rentrée 2017, sa pratique peut véritablement apporter sérénité et détente face au rythme effréné qui reprend. Comment s'y mettre ? Nos enfants peuvent-ils en faire et en retirer rapidement des bénéfices ?



Invités

- Charlotte Saint Jean, professeur et formatrice de yoga, créatrice du site : "Yoga chez moi"



- Dr. Lionel Coudron, médecin, professeur de yoga et Directeur de l'Institut de Yoga Thérapie

La Yoga-thérapie (Editions Odile Jacob)

