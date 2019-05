publié le 31/01/2019 à 13:00

Le yoga fait de plus en plus d’adeptes. Rien qu’en France on compte environ trois millions de pratiquants. Avec notre invitée on découvre les secrets du Yoga.

Quelles sont les origines de cette discipline? Comment s’est-elle répandue dans le monde ? Comment se déroule une séance de Yoga ? Quels bénéfices pour la santé ? Pourquoi un tel succès ? Quels sont les dérives des pratiques liées au phénomène de mode ?

Isabelle Morin-Larbey, présidente de la Fédération nationale des enseignants de yoga nous dévoile tout !



à visiter : Salon bien-être et Médecines douces du 31 janvier au 4 février Porte de Versailles



Salon Bien-être et médecine douce