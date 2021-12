Michel Cymes vous explique comment soigner l'arthrose

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à l'arthrose et aux problèmes d'articulations qui font souffrir plus de 10 millions de patients à travers la France. Premier conseil : un peu de repos est nécessaire si la douleur est particulièrement vive. Ménagez-vous.

Ensuite, ne restez pas sans rien faire. Lorsque la douleur est supportable, bougez. Faire travailler vos articulations évitera de dégrader davantage la situation. Enfin, mettez-vous au sport. Mais pas n'importe quelle activité : le vélo, la natation ou la marche.

Trois options qui revêtent différents avantages. Veillez aussi à faire des exercices chez vous. Michel Cymes en propose trois dans cet épisode. Ça demande juste un peu de temps.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux problèmes fréquemment rencontrés par les séniors et leur livrent ses conseils pour prévenir les risques et vivre mieux et plus longtemps.

