Michel Cymes : comment prévenir les chutes des personnes âgées

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à nouveau aux chutes dont sont victimes les personnes âgées. Une expérience a prouvé qu'il était possible de les anticiper, et ce, parfois avec un mois d'avance.

En effet, les chutes n'arrivent pas par hasard. Elles font suite à une succession de problèmes qui affectent la personne concernée. Il peut s'agir d'une infection, d'un petit accident vasculaire, d'une prise de somnifère et de toute autre chose qui les poussent à modifier leur façon de se déplacer.

C'est pourquoi il est important d'intervenir en amont pour anticiper le risque car les chutes des seniors laissent toujours des traces, surtout en cas de fracture. Et si les traces ne sont pas physiques, elles sont a minima psychologiques car chuter altère la confiance et l’estime de soi.

Cette semaine, le médecin s'intéresse aux problèmes fréquemment rencontrés par les séniors et leur livrent ses conseils pour prévenir les risques et vivre mieux et plus longtemps.

