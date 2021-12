Michel Cymes : pourquoi il faut faire attention aux "chutes silencieuses" des seniors

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux chutes et plus particulièrement aux chutes silencieuses, sans gravité apparente. Pas de plaie, pas de fracture. On ne va pas chez le médecin car tout va bien, en apparence seulement.

En réalité, ces chutes non traumatiques changent quelque chose dans les habitudes de la victime et préparent le terrain à d'autres problèmes. Alors passé un certain âge, même si l'on ne ressent aucune douleur, il faut systématiquement consulter un médecin après une chute. La gravité ne doit pas être un critère.

Les raisons pour lesquelles les seniors chutent sont multiples : soit on glisse, soit on perd l’équilibre, soit on trébuche sur quelque chose. Avec, le plus souvent, des conséquences immédiates.

Cela va d'une blessure visible à un handicap qui affecte leur capacité à marcher ou encore le fait de devoir s’aider d’une canne pour se déplacer. Mais paradoxalement, c’est quand il n’y a pas de conséquences qu’il faut se méfier.



