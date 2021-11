Michel Cymes vous explique comment attaquer la journée du bon pied

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre sommeil et vous livre ses conseils pour retrouver des nuits réparatrices et mieux aborder vos journées.

Dans cet épisode, Michel Cymes explique comment démarrer sa journée du bon pied. Certes, tout le monde n'est pas du matin. Après une nuit de sommeil, les articulations sont grippées, les membres endoloris et la circulation sanguine au ralenti.

Mais certains exercices peuvent favoriser le réveil des muscles et des articulations. Ça ne vous prendra pas plus de trois minutes et votre corps sera prêt à attaquer la journée tambour-battant.



Tout d'abord, asseyez-vous au bord du lit et déverrouillez votre cou. En conservant le buste bien droit, faites cinq mouvements de la tête d'avant en arrière, cinq mouvements de gauche à droite ainsi que cinq mouvements où vous penchez votre tête sur une épaule puis sur l'autre.

Pour finir, effectuez une petite rotation de la tête dans un sens puis une seconde dans l'autre sens.

