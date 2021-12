Michel Cymes vous conseille de ne pas imiter le mode de vie du père Noël

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux fêtes de fin d'année et plus particulièrement au mode de vie du père Noël qu'il s'agit de ne pas reproduire chez soi sous peine de s'exposer à bien des déconvenues.

Le père Noël cumule les pratiques à risque : en plus du stress inhérent aux cadences infernales de la fin de l'année et de ses délais à tenir, il ne dort pas suffisamment et se laisse un peu trop aller sur la nourriture. Michel Cymes dresse la liste de tous ces comportements à risque et vous explique comment y remédier si vous vous reconnaissez dans certains d'entre-eux...

De le plus, le père Noël est carencé. Il lui manque de la vitamine D, ce qui est le meilleur moyen de préparer la survenue de l’ostéoporose. Il y a une raison à cela : le père Noël vit à proximité du Pôle Nord et là-bas, la lumière du jour se fait rare par les temps qui courent.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel an (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.