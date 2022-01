Dans cet épisode, Michel Cymes vous aide à mettre en pratique l'une de vos bonnes résolutions de l'année : reprendre la course à pied. Le médecin a une méthode presque indolore pour ça.

Il s'agit de commencer par marcher le plus normalement du monde. L'idée est d'hâter le pas progressivement en accentuant le geste jusqu'à lever les genoux et rejoindre les talons aux fesses. Une fois en train de courir au ralenti, vous n'aurez plus qu'une envie, courir pour de vrai.



Fixez-vous des objectifs accessibles au début puis augmentez peu à peu la distance. L'avantage de cette méthode est que vous ne devriez pas être trop essoufflé. Prévoyez un certain nombre de séances à ce rythme diesel avant de recommencer à courir pour de bon.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre activité physique et vous livre ses conseils pour vous aider à vous remettre au sport après les fêtes de fin d'année.

