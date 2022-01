Michel Cymes : comment faire un autotest d'effort avant de se remettre au sport

Une jeune femme qui pratique la course à pieds

Dans cet épisode, Michel Cymes vous explique comment réaliser vous-même un test d'effort. Cet examen mesure la réaction du cœur lors d'une activité physique soutenu. Il est conseillé de le pratiquer si vous comptez reprendre le sport après une certaine période d'inactivité pour vérifier si vous avez besoin d'aller consulter un cardiologue.



La réalisation de cet autotest comprend plusieurs étapes. Il faut mesurer son pouls au repos, noter le résultat, faire un peu d'exercice, reprendre son pouls, puis effectuer un calcul précis pour obtenir un résultat qui déterminera votre fréquence cardiaque au repos et après l'effort. Attention, plus le chiffre est élevé, plus votre cœur est fatigué.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre activité physique et vous livre ses conseils pour vous aider à vous remettre au sport après les fêtes de fin d'année.

