Michel Cymes vous dit pourquoi il ne faut pas réutiliser un préservatif

publié le 31/10/2018 à 11:37

Aussi surprenant que cela puisse paraître, en 2018 certaines personnes utilisent encore des préservatifs usagés. Aux États-Unis, le Centre de prévention et de contrôle des maladies sexuellement transmissibles a récemment activé son compte Twitter pour rappeler qu'il ne fallait en aucun cas laver un préservatif usagé pour le réutiliser.



Cela peut paraître surréaliste, pour tout dire ça l'est, mais c'est une réalité. Dans son tweet, cet organisme sanitaire a même précisé : "désolé on vous dit ça parce que les gens le font".

Ce phénomène se déroule aux États-Unis et c'est bien ce qui est inquiétant. On pourrait en effet penser que dans la première puissance mondiale, dans le pays le plus développé de la planète, le mode d'emploi du préservatif n'a échappé à personne, mais apparemment ce n'est pas le cas.

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl — CDC STD (@CDCSTD) 23 juillet 2018

Et comme souvent, ce qui se passe en Amérique finit par traverser l'Atlantique, il n'est pas inutile de préciser deux-trois choses, quitte à friser le ridicule. Rappelons donc à toutes fins utiles qu'un préservatif ne sert qu'une seule fois, qu'il ne se lave pas, qu'on ne le frotte pas avec du savon et qu'il se jette une fois qu'il a été déroulé et ce, qu'il y ait eu éjaculation ou pas.



Pourtant ces messages de prévention figurent sur le mode d'emploi, mais visiblement ils n'ont pas atteint tous les cerveaux. Il faut donc bien garder en tête qu'un préservatif usagé ne protège pas contre les infections sexuellement transmissibles, à commencer par le Sida.

La shigellose revient dans les pays développés

L'alerte est venue de Californie, où un centre de recherche de San Diego s'est aperçu que de plus en plus d'homosexuels attrapaient la shigellose. Après enquête, il s'est avéré que beaucoup réutilisaient leurs préservatifs.



La shigellose est pourtant une maladie habituellement présente dans les pays sous-développés, où sévissent pauvreté et manque d'hygiène à cause d'infrastructures sanitaires défaillantes ou absentes.



Dernière précision : on ne réutilise pas un préservatif, mais il ne faut pas en mettre deux l'un sur l'autre. C'est la meilleure façon de les déchirer et donc de s'exposer à tout ce dont on veut se protéger.