publié le 30/10/2018 à 09:37

Une façon de préparer l'arrivée de bébé consiste en l'haptonomie. Cette méthode de préparation à l'accouchement implique le papa et la maman. C'est une manière de vivre les choses à deux et de remettre dans le jeu le père qui, parfois, vit la grossesse de sa compagne avec le sentiment de ne pas faire complètement partie de l'histoire. L'haptonomie permet de créer un lien avec l'enfant, et ce bien avant l'accouchement.



Tout repose sur une séance de caresses que le couple va faire au futur bébé. Les parents touchent l'enfant à travers la paroi du ventre de la future mère. Contrairement aux habitudes qui veulent que seule la mère ait l'habitude de toucher son ventre, cette méthode permet d'institutionnaliser la séance de caresses : à tour de rôle, les parents font légèrement pression sur le ventre de la mère.

Le père peut aussi parler au fœtus

Et l'enfant répond, en se déplaçant par exemple, un peu comme s'il était attiré par l'endroit d'où vient la pression. C'est comme ça que se noue in utero une relation particulière entre l'enfant et ses parents. Et surtout, dans cette affaire, le père est avantagé. En effet, le couple devra aussi parler à l'enfant. Et l'enfant entend d'autant mieux lorsque c'est une voix grave qui s'adresse à lui : le liquide amniotique est un bon transmetteur de voix grave.

L'échange ne fonctionne et ne devient intéressant que quand l'enfant commence à se manifester, soit à partir du quatrième mois de grossesse. Par la suite, les parents auront besoin d'une sage-femme ou d'un médecin pour s'initier aux gestes à accomplir, car une séance d'haptonomie ne s'improvise pas en cinq minutes devant la télé sur le canapé...



En termes de fréquence, une séance par mois c'est bien (l'assurance maladie en rembourse 8). Ça reste une bonne manière d'aborder l'accouchement avec sérénité et de créer une relation à trois avant la naissance de l'enfant.