On a tous des dossiers médicaux où s'accumulent les radios, les ordonnances, les résultats d'examen, les bilans, les comptes-rendus d'opération... Bref, tout un tas de paperasse qui nous encombre et qu'on perd. Le dossier médical partagé est une manière de mettre tout ça en ordre. Toutes nos données médicales sont stockées en ligne, ce qui permet d'y avoir accès dès qu'un professionnel de santé, ou soi-même, en a besoin.



À part vous et votre médecin traitant, personne n'a accès à ce dossier partagé car il est protégé par un code. Si vous craignez que votre patron, votre banque, votre mutuelle ou l'assurance maladie aille mettre son nez dedans, vous faites fausse route. Si vous consultez un spécialiste, vous pouvez choisir les informations que vous souhaitez partager avec lui. Dans tous les cas, au moment de la création du dossier partagé, c'est vous qui choisissez ce qui doit figurer dedans.

Comment le créer ?

Il suffit de se rendre sur le site dmp.gouv.fr où tout y est expliqué. Attention, si le dossier est créé pour un mineur, ce dernier doit être associé à la procédure, et que son représentant légal son consentement.

Sachez également que ce dossier n'influence aucunement les remboursements de la Sécu : avec ou sans dossier, vous êtes remboursé de la même manière. En revanche, les remboursements effectués par la Sécu figureront dans le dossier médical partagé.



De plus, tous les accès sont tracés et conservés : vous pouvez à tout moment consulter l'historique et voir qui a fait quoi. Autrement dit, vous pouvez savoir exactement si votre médecin traitant, ou toute autre personne autorisée à le faire, a consulté votre dossier, à quel jour et à quelle heure.



Le dossier médical partagé pourra être consultable par quelqu'un qui, a priori, ne bénéficie pas d'une autorisation. Ce qui est une bonne chose, valable dans un seul cas : en situation d'urgence, le médecin urgentiste pourra avoir accès aux documents médicaux de votre dossier, même sans l'avoir préalablement autorisé. Cela dit, vous pouvez malgré tout désactiver cette option : dans ce cas, même à l'article de la mort, personne ne pourra accéder à vos données médicales.