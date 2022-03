Michel Cymes : que faut-il manger après le sport ?

Après l’effort, il faut recharger l’organisme avec des glucides qui fournissent de l’énergie, des protéines qui permettent aux muscles de se régénérer et de l’eau pour rééquilibrer les pertes hydriques.

Premier conseil : misez sur une banane avec du beurre de cacahuète ! Oui vous avez bien entendu, du beurre de cacahuète ! Attention : ce beurre doit être composé exclusivement de cacahuètes – sans sucre et sans huile de palme ajoutée.

La banane, c’est des glucides, du potassium et du magnésium, essentiels pour la régénération, musculaire mais aussi articulaire, tendineuse pour tout le corps en fait. Le beurre de cacahuète, quant à lui, contient des graisses de qualité et de précieuses protéines.

Si c’est l’heure du déjeuner ou du dîner, il faut quand même quelque chose du plus consistant. Dans ce cas, essayez la patate douce dorée au four et un ou deux œufs cocotte ou à la coque. Avec l’œuf, vous ferez le plein de protéines. Et avec la patate douce, le plein de bons glucides, ceux qui ont un index glycémique bas, donc qui sont caloriques.

La préparation est quasi nulle et en plus vous serez calé et ça vous enlèvera l’envie de manger n’importe quoi.

Misez sur le yaourt grec et les fruits rouge en dessert

En dessert, privilégiez un yaourt grec avec des fruits rouges, des myrtilles, des fraises, des framboises suivant la saison. Le yaourt grec c’est plein de protéines : un pot de 200 g, en contient pas loin de 15 g. Vous y ajoutez les fruits rouges, si possible frais. Ce sont des fruits pauvres en calories et riches en antioxydants.

Le truc commode avec le yaourt grec et les fruits rouges, c’est qu’on peut les embarquer au travail et les manger un peu quand on veut. Et si ça doit devenir votre repas ou votre en cas à midi, vous y versez des flocons d’avoine et là, vous avez un repas quasi complet et équilibré.

Il y a aussi le truc qu’on fait dans les apéros : le fromage blanc (nature), très riche en protéines, qu’on peut accompagner de bâtonnets de crudités comme des carottes ou du concombre.

Et justement, dans les petits trucs à embarquer dans une boite que l’on peut prendre après le sport dans la journée, il y a tous les fruits secs à coques. Et pour revenir à la fameuse banane et son beurre de cacahuète, vous pouvez y ajouter du lait, un peu de vanille et de cacao râpés, vous mixez et vous avez une super boisson protéinée, sans aucune poudre artificielle. C’est la recette du milk-shake spécial récupération.