ALIMENTATION - 4/5. Il n'y a pas plus sournois que le grignotage

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse au grignotage, qui peut représenter jusqu'à 20% de sa consommation calorique quotidienne sous la forme de chips, de gâteaux...et augmenter le risque de surpoids et d'obésité eux-mêmes facteurs d'autres complications comme les maladies cardiovasculaires.

Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'ouvrir un paquet de chips entre les repas, privilégiez plutôt des aliments qui rassasient rapidement comme les oeufs durs ou les légumes crus. Si votre péché mignon est le sucré, misez sur les fruits. Votre organisme vous dira merci.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour limiter les excès et contrôler vos apports.

